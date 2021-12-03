Вузы отстают, учителей-антивакцинаторов меньше: Шкарлет назвал лидеров и антилидеров по прививкам в образовании

В Украине на 2 декабря полностью привиты от коронавируса более миллиона работников сферы образования, то есть всех типов учебных заведений – это 86,8% от общего количества.

Между тем отстраненные от работы учителя все-таки прививаются и возвращаются в школы. Такие данные привел министр образования и науки Сергей Шкарлетт в своем Telegram-канале.

"По состоянию на 2 декабря совместными усилиями мы преодолели миллионный рубеж (речь о двух дозах прививки среди всех педагогов страны)!", – отчитался министр.

Он отметил, что это – 86,8% от общего количества работников учебных заведений. И еще 102 тысяч (8,6%) ждут второй дозы вакцины.

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Министр привел данные по вакцинации по всем типам учебных заведений. По крайней мере, первую дозу получили:

Количество работников, получивших по крайней мере одну дозу двухфазной вакцины по типам заведений:

97,8% работников заведений специализированного образования;

96,8% работников общего среднего образования;

96,1% работников профессионального и профессионально-технического образования;

95,4% работников учреждения дошкольного образования;

93,3% профессионального высшего образования;

89,4% – работников вузов.

В топ-5 по наибольшему количеству вакцинированных педагогов сейчас входят следующие регионы:

Днепропетровская область – 94,7%;

Сумская область – 92,8%;

Черкасская область – 92,7%;

Луганская область – 92,6%;

Донецкая область – 91,6%.

Министр образования и науки особо обратил внимание на вакцинацию работников школ. По его данным:

96,8% получили, по крайней мере, первую дозу вакцины;

89,6% имеют обе дозы.

В 740 школах в "красной" зоне дети до сих пор учатся дистанционно, потому что не все 100% работников сделали прививку против коронавируса – это 5,35% от общего количества заведений среднего образования.

Однако есть и обнадеживающие новости. Работники-антивакцинаторы все же прививают, поэтому постепенно количество отстраненных от работы в школах уменьшается. Как сообщил Сергей Шкарлетт, в течение недели к работе вернулись более 200 учителей. Больше таких, которые до сих пор без прививок:

в Ровенской области – 364 работника;

в Киевской области – 251 работник.

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и работники сферы образования. Требование касается всех, как директоров и учителей, так и поваров, охранников и уборщиц. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, не вакцинирующихся от коронавируса, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем со прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут зачислять в трудовой стаж.

Профсоюзы работников образования и науки обращались к Кабинету министров, Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.

По состоянию на 22 ноября в Украине по меньшей мере одну дозу вакцины от COVID-19 получили 96,2% работников школ, из них обе прививки более чем у 550 тыс. – то есть 84,5%. Наиболее охотно делали прививки педагоги в Донецкой области.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В селе Степангород Ровенской области школа восстала против вакцинации. Хотя из 87 работников заведения привили против COVID-19 только пятеро, все продолжили ходить на работу. Более того, – родители учеников их в этом поддерживают, а директор продлила себе отпуск по уходу за ребенком. Соответственно, издать приказ об отстранении было некому. 30 ноября назначили нового директора.