Минобразования назвало профессии, которые будут пользоваться безумным спросом в Украине через 5 лет

Заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий сказал, что в ближайшие пять лет Украине нужны будут такие специалисты, как учителя, врачи, строители, инженеры-архитекторы, психологи, реабилитологи. Однако, по его словам, государство спрогнозировать все полностью не может. В частности, неизвестно, сколько именно нужно будет журналистов или юристов.

Об этом Винницкий сказал в эфире телемарафона "Єдині новини". Он отметил, что система государственного заказа базируется на советской модели, где государство должно было прогнозировать все. Однако в нынешних условиях это сделать невозможно.

"Государство не может прогнозировать все. Мы знаем четко, что нам потребуются некоторые профессии. Учителя, врачи – это точно в приоритете. Инженеры, строители, инженеры-архитекторы – это нужно будет для восстановления. Психологи, реабилитологи. Того типа профессии, которые мы однозначно понимаем, что они нам потребуются через лет 5", – пояснил чиновник.

Он также добавил, что по всем специальностям, которые нужны государству, будет сохраняться государственный заказ. Для тех направлений, где спрогнозировать точное количество специалистов невозможно, будет действовать система грантов на образование.

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"Некоторые профессии – это подготовка к самореализации личности, скорее, чем подготовка к определенной профессии. У нас остается государственный заказ на те профессии, которые мы можем прогнозировать, а на другой остается небольшое количество государственного заказа, а остальное дальше идут те деньги на гранты. Соответственно, это означает, что у нас будет большее количество студентов, которые могут получить государственную поддержку", – подчеркнул Винницкий.

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