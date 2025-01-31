Минобразования предложило создать в Украине профессию 'снайпер'

Министерство образования и науки предложило создать в Украине профессию "снайпер", которой будут обучать в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования. Ведомство представило для общественного обсуждения проект Государственного образовательного стандарта по профессии "снайпер".

Видео дня

Как сказано в проекте, максимальное количество часов обучения для первичной подготовки снайперов может составлять 1152 часа. Результаты обсуждения будут опубликованы на сайте МОН с 17 по 23 февраля.

Среди ключевых компетенций снайперов – грамотность, математическая компетентность, личностная, социальная компетентность и умение учиться, а также гражданская компетентность. Общие компетентности по профессии: соблюдение и выполнение требований по охране труда, оказание медицинской помощи, психологическая компетентность.

Учреждения, которые будут готовить специалистов-снайперов, будут самостоятельно разрабатывать учебные планы. Также готовить планы для специалистов могут предприятия, учреждения и организации. В обоих случаях они должны быть согласованы с работодателями, учебно-научно-методическими центрами профессионально-технического образования и утверждены органами управления образованием.

Результаты обучения имеют следующие уровни:

РН 1 Безопасное обращение со снайперским комплексом;

Безопасное обращение со снайперским комплексом; РН 2 Подготовка снайперского комплекса к стрельбе;

Подготовка снайперского комплекса к стрельбе; РН 3 Занятие снайперской позиции и уход после выполнения задания;

Занятие снайперской позиции и уход после выполнения задания; РН 4 Ведение наблюдения и вызов непрямого огня;

Ведение наблюдения и вызов непрямого огня; РН 5 Ведение точной стрельбы из снайперского комплекса;

Ведение точной стрельбы из снайперского комплекса; РН 6 Умение работать в снайперской команде;

Умение работать в снайперской команде; РН 7 Умение противодействовать снайперам противника.

Какое оборудование необходимо учебному заведению, чтобы обеспечить обучение:

снайперское снаряжение;

специальные машины: автомобиль (микроавтобус) повышенной проходимости грузоподъемностью 2,5–3 т, вахтенный автомобиль, квадроцикл, медицинский автомобиль;

квадрокоптер, тепловизор, бароскоп, метеостанция, прибор ночного видения и другое оборудование;

набор по уходу за оружием, патроны различных калибров, движущиеся мишени, полигон для стрельбы, наушники, карты, компасы и т.п.;

медицинские средства и оборудование.

В то же время для получения квалификации "Снайпер-инструктор" нужно получить 8-й уровень обучения, рабочий план которого составляет не более 180 часов. Программа предусматривает наличие профильной квалификации снайпера и стажа работы по профессии не менее двух лет.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МОН Оксен Лисовой поделился, что ведомство разработало план оптимизации сети вузов, однако не планирует его обнародовать, ведь он достаточно жесткий. Стратегия была утверждена на уровне исполнительной власти, но она может многим не понравиться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!