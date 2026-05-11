Минус 250 тысяч учеников за год. Стало известно о тревожной тенденции в образовании Украины: наибольший 'удар' пришелся на первоклассников

В украинской системе общего среднего образования в 2025/2026 учебном году учится почти на 250 тысяч учеников меньше, чем в прошлом году – около 3,5 млн школьников. Особенно тревожным сигналом является сокращение количества первоклассников – за год их стало меньше на 62 тысячи.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак. В этом году учится около 252 тысяч первоклассников, тогда как в прошлом году их было 314 тысяч. По словам чиновника, наполняемость первых классов сегодня является одним из важнейших индикаторов для системы образования.

"Причины для нас очевидны – падение рождаемости и массовый выезд семей за границу в начале полномасштабного вторжения. И, к сожалению, количество первоклассников в дальнейшем еще будет уменьшаться", – сказал Бабак.

Он добавил, что с учетом этого уже сегодня необходимо готовиться к значительно меньшему количеству выпускников школ в будущем. От этого будут зависеть формирование сети лицеев, реформа старшей профильной школы и подходы к оптимизации сети высших учебных заведений.

Сейчас за рубежом дистанционно обучаются 302 889 украинских школьников, на временно оккупированных территориях — 35 361.

"Официального прогноза МОН по количеству учащихся 11-х классов в 2026/2027 учебном году пока еще нет. Ориентировочно, исходя из демографической ситуации и количества нынешних 10-классников, а также с учетом возвращения выпускников прошлых лет к вступительной кампании, поступление 2027 года, вероятно, будет близким к нынешнему", – отметил Бабак.

