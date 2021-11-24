Минус два университета. Кабмин два "добро" на поглощение двух национальных вузов
Кабинет министров согласовал реорганизацию двух вузов. Речь идет о Харьковском национальном университете строительства и архитектуры и Луганском национальном аграрном университете.
Их присоединят к другим высшим учебным заведениям. О решении правительства сообщил постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
Как сообщил Тарас Мельничук, Кабмин согласовал предложение МОН по реорганизации двух вузов:
Харьковского национального университета строительства и архитектуры (ХНУСА);
Эти вузы присоединятся к другим университетам.
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры – к Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени А. М. Бекетова.
Луганский национальный аграрный университет – к Восточноукраинскому национальному университету имени Владимира Даля.
Документов о реорганизации вузов на сайте правительства еще не разместили.Коротко о ХНУБА
Харьковский национальный университет строительства и архитектуры основали в 1930 году как Харьковский инженерно-строительный институт. В 1994 он получил статус государственного университета, а в 2011 году – национального. В заведении 36 кафедр, на которых учатся более 5 тысяч студентов и слушателей. Выпускников заведения 65 тысяч: из Украины и еще 40 стран.
"В университете функционирует аспирантура и докторантура, что позволяет нам готовить специалистов высшей квалификации, а в трех специализированных ученых советах могут защитить диссертационные работы будущие доктора философии и доктора наук по восьми специальностям", – говорится на сайте университета.Кратко о ЛНАУ
Луганский национальный аграрный университет – основан в 1921 году. В 1998 году он получил статус государственного, в 2002-м – национального. В 2014 году из-за агрессии России против Украины (на сайте университета это характеризуют как "сложную политическую ситуацию") вуз переместили в Харьков. Он работал на базе Харьковского национального технического университета сельского хозяйства имени Петра Василенко и ХНАУ им. В. В. Докучаева.
В 2018 году ЛНАУ снова переехал – уже на свободную территорию Луганской и Донецкой областей. Вышу предложили по выбору пять населенных пунктов, где размещены обособленные структурные подразделения университета. В университете избрали Славянск (Донецкая область) и село Константиновку (Луганская область).
"Руководство университета с Министерством образования и науки Украины пошли на риск – реорганизовать ЛНАУ в инновационный сетевой учреждение высшего образования. Такой модели организации учебного заведения в Украине еще не было", – отмечается на сайте ЛНАУ.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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