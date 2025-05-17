Мишель Обама поделилась секретом, как улаживает конфликты между детьми: психологи прокомментировали

Когда между дочерьми Мишель Обамы возникают ссоры или разногласия, бывшая первая леди США не вмешивается. Таким образом она учит детей решать собственные проблемы вместе. Она поделилась, что не хочет выбирать между ними и не имеет уверенности в том, кто говорит правду.

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Об этом Обама рассказала в своем подкасте, информирует CNBC. По ее словам, если бы она вмешивалась бы в конфликты, то сразу использовала бы наказание в виде запрета смотреть телевизоры или не выходить из комнаты.

"Я не была посредницей между ними. Я сказала: "Я люблю вас обоих, и если я не знаю, кто был неправ, не просите меня вмешиваться". Я не хочу делать фаворитов. Я не уверена, кто говорит правду. Поэтому, если я в этом замешана... игра остановлена, двери закрыты, компьютеры выключены, все кончено", – поделилась Обама.

Она добавила, что таким образом ее дочери научились самостоятельно решать ссоры и не расстраивают ее, чтобы не столкнуться с последствиями плохого поведения.

Родители также должны быть образцом здорового решения конфликтов в своей повседневной жизни, поскольку дети склонны копировать их действия, отмечает Обама. Если взрослые постоянно ссорятся, есть большая вероятность, что дети переймут такую же привычку.

"Я думаю, что родители должны определенным образом обратить внимание на фундамент, который они закладывают. Дети не ссорятся просто так, ни с чего. Вопрос должен быть в том, какой тон вы задаете дома?", – добавила она.

Эксперты уверяют, что дети, которые имеют сильные навыки разрешения конфликтов, как правило занимают руководящие и исполнительные должности. Кроме того, чем раньше мальчики и девочки научатся таким умением, тем легче им будет общаться с другими людьми, контролировать свои эмоции и поддерживать отношения по мере взросления.

Психолог из Стэнфорда Каролина Флек рекомендует сделать пять решающих шагов в этом направлении:

Провести мягкое обсуждение с детьми, подтверждая их чувства и одновременно добираясь до корня проблемы. Позволить детям вести разговор и свободно высказываться. Практиковать активное слушание и сохранение спокойного, собранного поведения. Если родители сделали или сказали что-то, о чем сожалеют, до разговора, например, накричали, им стоит быть ответственным за это. Поделиться собственной точкой зрения.

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