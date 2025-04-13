"Мне неинтересен этот мультик!" Учитель объяснил, почему дети обязательно должны посещать детский сад

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Мне неинтересен этот мультик!' Учитель объяснил, почему дети обязательно должны посещать детский сад

Дети должны обязательно посещать детский сад, ведь это место, где они должны адаптироваться к социуму и научиться вести себя в нем. Только после этого периода они должны идти в школу.

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Украинский учитель начальных классов Антон Атаманчук в подкасте "Литера" отметил, что он наблюдает большую разницу между детьми, которые были в садике и которые его не посещали. Так, первоклассники, впервые оказались в такой среде, получают больше стресса и часто не понимают, что происходит во время учебного процесса.

"Именно в садике она должна адаптироваться к понятию социум и там научиться себя вести, а потом уже идти в школу. Потому что, я вижу очень огромную разницу между детьми, которые были в садике и которых не было в садике. Это два совершенно разных ребенка. Ребенок, который не был в садике, он то, что делают в садике, он начинает делать в школе и при этом от него еще что-то требуют. То, к чему он еще не был готов. И у него такой стресс огромный и это плохо. Надо обязать всех родителей отдавать детей в детский сад", говорит Атаманчук.

Он также поделился, что в его класс ходил ребенок, который не посещал детсад. По согласию родителей ее пришлось оставить на повторный учебный год. Педагог рассказывает, что только после такой адаптации у школьника есть успехи в учебе.

"Мне неинтересен этот мультик!" Учитель объяснил, почему дети обязательно должны посещать детский сад

"Это был ребенок, который не ходил в садик. Я сказал, что такое возможно (повторный учебный год, – ред.) и они подумали. И сейчас этот ребенок, я когда его вижу, это небо и земля. Ребенок, который полгода походил в мой класс и там просто: "Мне не интересен этот мультик. А когда мы будем другой мультик смотреть?". А это был обучающий ролик, который вообще не мультик", – объясняет учитель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 82% детей в прифронтовых регионах, никогда не посещавших сады, имеют задержки развития.

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