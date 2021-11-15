Много ли еще до 100% и где учителя больше всего противятся вакцинации от COVID-19: рассказал Шкарлет

Более 81% учителей и других школ уже полностью вакцинированы от COVID-19. Больше всего таких в Харьковской области.

Но есть три области-аутсайдера, где непривитых работников заведений среднего образования более 7%. Такие данные по состоянию на 15 ноября обнародовал министр образования и науки Сергей Шкарлет, – сообщила пресс-служба МОН.

Как сообщил министр образования и науки, на понедельник, 15 ноября среди работников школ:

получили обе дозы прививки и полностью вакцинированы – 81% ;

сделать по крайней мере первую прививку – 95,4%.

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Лидерами по вакцинации педагогов Сергей Шкарлет назвал следующие области:

Харьковская – 90,9%;

Черкасская – 90,3%;

Донецкая – 89,9%;

Днепропетровская – 88,3%.

Но есть и отстающие. В антитоп-3 по количеству работников школ, которые до сих пор отказываются или уклоняются от прививки, такие регионы:

Ривненщина – 8%,

Тернопольщина – 7,1%;

Закарпатье – 7%.

Еще глава МОН сообщил, в каком формате сейчас учатся школьники.

на дистанционном обучении – 5,4 тыс. школ, это почти 40%. Больше всего занимаются онлайн в школах Львовской области – 636, и Одесской – 621;

на каникулах до сих пор находятся 84 заведения, больше всего в Николаевской области – 59.

"В случае достижения работниками школы показателя вакцинированности (100% в "красной" зоне) детей надо возвращать за парты. С таким призывом я обращаюсь к основателям учебных заведений", – призвал Сергей Шкарлет.

Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна: среди них и сотрудники сферы образования. Требование относится ко всем, как к директорам и учителям, так и поварам, охранникам и уборщицам. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, не вакцинирующихся от коронавируса, начали отстранять от работы и будут лишать зарплаты с 8 ноября.

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев узнал в Гоструде и Минздраве все подробности процесса отстранения работников школ от работы из-за проблем со прививками и чем это им грозит. К примеру, стало известно, что период устранения не будут засчитывать в трудовой стаж.

Профсоюзы работников образования и науки обращались к Кабинету министров, Министерству здравоохранения и Министерству образования и науки с призывом перенести отстранение невакцинированных учителей по меньшей мере на 8 декабря. В профсоюзе заявили, что в случае вступления в силу приказа Минздрав 8 ноября может не хватать учителей, некому будет готовить для детей и обслуживать котельные. В Минздраве на уступки не пошли.

Для работы в офлайн-режиме в школах должен быть вакцинирован от коронавируса определенный процент сотрудников – 80% в "желтой" и "оранжевой" (нужна хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (только обе дозы). Все они должны иметь документы, подтверждающие наличие прививки против COVID-19, медицинских противопоказаний или справки переболевших. Если уровень привитых ниже – школа должна переходить на дистанционное обучение. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября сообщил, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди работников школ могут отправить на карантин как отдельный класс, так и всю школу . Класс – если заболевает кто-нибудь из учеников. Школа – если таких классов будет более 50%.

Однако местные власти массово отправляют детей на дистанционное обучение независимо от уровня вакцинации учителей, причем и учащихся начальной школы тоже. А где-то школьники на длительных каникулах, которые с одной недели продлили до двух или даже трех. Кое-где – и больше.

В правительстве настаивают на том, что школьники должны вернуться к обучению за партами – если уровень вакцинации учителей отвечает требованиям карантинной зоны, в которой находится регион. Об этом 11 ноября заявил премьер-министр Денис Шмигаль, отметив, что с 8 ноября все невакцинированные работники школ должны быть отстранены от работы. Из чего следует, что с этого дня в школах работают только вакцинированные сотрудники.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

На Прикарпатье, в Коломыйской городской общине, отстранили от работы двух учителей . У них обнаружили поддельные COVID-сертификаты . В общей сложности липовые COVID-сертификаты обнаружили у четырех педагогов. Полиция проводит досудебное расследование.

В Черкасской области семейный врач вместе со своей знакомой предлагал украинцам за 5 тыс. грн получить международный COVID-сертификат без самой вакцинации. За такую оплату обещали внести данные о вакцинации в соответствующие реестры.