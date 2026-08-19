«Мог сказать только: „Привет, меня зовут Дима“. История 19-летнего украинского беженца, поступившего в Оксфорд

Украинские беженцы продолжают удивлять мир. Так, в Великобритании 19-летний Дмитрий, нашедший здесь убежище четыре года назад, прошел путь от почти полного незнания английского языка до поступления в Оксфордский университет.

Как пишет ВВС, парень поступил на музыкальный факультет. Уже с октября он начнет обучение в Линкольн-колледже – Дмитрий будет учиться профессионально создавать музыку.

"Я уехал из Украины и оказался здесь в 15 лет. Я почти не знал языка и мог разве что сказать: „Привет, меня зовут Дима"", – рассказал парень журналистам. Он прибыл в сопровождении матери. В рамках программы "Дом для Украины" они поселились в Оксфорде, где местная супружеская пара предоставила им приют в своем доме.

Дмитрий признается, что он очень благодарен этим людям, ведь они помогли ему и маме освоиться на новом месте: учили английскому и "приняли в свой дом как родных". Несмотря на это, начинать жизнь с чистого листа в незнакомом городе им поначалу было трудно и даже страшно.

Парень говорит, что именно любовь к музыке помогла ему освоиться в новой обстановке. "Музыка – это удивительный мир, который объединяет людей из разных стран. Ее можно понять без слов, даже когда есть языковой барьер", – говорит талантливый юный украинец. Дмитрий признается, что пение в хоре, сочинение музыки для других, работа рядом с творческими людьми дарит ему невероятные ощущения.

При этом парень поддерживает тесную связь с родиной. Большая часть семьи Дмитрия до сих пор остается в Киеве, в частности отец и бабушка. "Очень тяжело, когда твои родные там, а ты здесь, отрезанный от них", – делится он. Парень рассказал, что каждое утро сначала просматривает новости из Украины. Если в Киеве за ночь что-то произошло, сразу звонит родным. "И когда связи нет и они долго не отвечают, охватывает тревога", – признался он.

Музыку Дмитрий называет своей возможностью сбежать от реальности и перенестись в "другой мир". "Она помогает абстрагироваться от повседневной рутины и всего, что происходит вокруг. Ты просто попадаешь в другую реальность – на сцену или на репетицию с людьми, где единственная тема для разговоров и общее дело – это музыка", – говорит парень.

Несмотря на то, что теперь он будет учиться в британском университете, будущий студент до сих пор общается со своими украинскими преподавателями. "Я как раз сегодня написал нескольким из них, что поступил в Оксфорд. Моя киевская преподавательница по дирижированию была просто невероятно счастлива, узнав об этом", – рассказал парень.

Чтобы получить место, украинцу пришлось успешно сдать экзамены по математике, музыкальным технологиям и музыке. "Я невероятно счастлив, что смогу петь в здешних хорах, присоединиться к множеству других инициатив и, конечно же, глубже изучать музыку", – говорит Дмитрий.

При этом он признается, что после всего пережитого ему довольно сложно строить планы на будущее. "Теперь я никогда не говорю „никогда"", – признается парень. Своим главным желанием сейчас он называет "работать с удивительными людьми, писать, творить и делиться музыкой со всем миром".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о киевской студентке, которая записала наизусть 400 знаков числа Пи.

Только проверенная информация у нас в Telegram--канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!