"Мои дети не любят смотреть мультики на украинском". Светлана Тарабарова ответила родителям, которые ищут "отмазки"

Анна Боклажук
Моя Школа
888
'Мои дети не любят смотреть мультики на украинском'. Светлана Тарабарова ответила родителям, которые ищут 'отмазки'

Известная певица и мама троих детей Светлана Тарабарова рассказала, что сейчас очень много детского контента на украинском языке. И когда родители говорят "Мои дети не любят смотреть мультики на украинском" – это отговорки.

Видео дня

Она акцентировала на том, что даже у нее есть отдельный "детский альбом", который певица выпустила, когда была беременна третьим ребенком – дочерью Полинкой. Об этом Тарабарова рассказала в интервью Маричке Падалко для ее YouTube-канала "Маричка".

"Сейчас очень много детского материала – множество каналов созданных для детей. Даже я написала отдельный альбом, где собраны песни о том, как вставать, чистить зубы, одеваться – то есть они еще и учат детей быть самостоятельными", – говорит певица и объясняет, что для нее важно, чтобы ее дети были как можно самостоятельнее и могли делать большинство вещей без помощи взрослых.

Песня "Просыпайся" из детского альбома певицы.

Зарядка для детей под песню "Я и Ты", которую Тарабарова создала вместе с психологом Светланой Ройз.

Колыбельная для самых маленьких, которую певица записала вместе с военнослужащим Олегом Берестовым

Напомним, недавно OBOZ.UA также писал о том, как Светлана Тарабарова приучает своих малышей к украинскому языку и учит их отстаивать украинские имена: "У меня дочь Мария, а не Маша. А сын – Иван, а не Ваня".

"Мои дети не любят смотреть мультики на украинском". Светлана Тарабарова ответила родителям, которые ищут "отмазки"

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

УкраинаМетодики воспитанияРодители и детиукраинский языкСветлана Тарабарова