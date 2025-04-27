'Мои дети не любят смотреть мультики на украинском'. Светлана Тарабарова ответила родителям, которые ищут 'отмазки'

Известная певица и мама троих детей Светлана Тарабарова рассказала, что сейчас очень много детского контента на украинском языке. И когда родители говорят "Мои дети не любят смотреть мультики на украинском" – это отговорки.

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Она акцентировала на том, что даже у нее есть отдельный "детский альбом", который певица выпустила, когда была беременна третьим ребенком – дочерью Полинкой. Об этом Тарабарова рассказала в интервью Маричке Падалко для ее YouTube-канала "Маричка".

"Сейчас очень много детского материала – множество каналов созданных для детей. Даже я написала отдельный альбом, где собраны песни о том, как вставать, чистить зубы, одеваться – то есть они еще и учат детей быть самостоятельными", – говорит певица и объясняет, что для нее важно, чтобы ее дети были как можно самостоятельнее и могли делать большинство вещей без помощи взрослых.

Песня "Просыпайся" из детского альбома певицы.

Зарядка для детей под песню "Я и Ты", которую Тарабарова создала вместе с психологом Светланой Ройз.

Колыбельная для самых маленьких, которую певица записала вместе с военнослужащим Олегом Берестовым

Напомним, недавно OBOZ.UA также писал о том, как Светлана Тарабарова приучает своих малышей к украинскому языку и учит их отстаивать украинские имена: "У меня дочь Мария, а не Маша. А сын – Иван, а не Ваня".

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