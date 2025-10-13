Мокасіни или мокасини? Как правильно назвать на украинском

Слово moccasins пришло в украинский язык из английского через посредничество французского (mocassins) и изначально означало обувь североамериканских индейцев. В магазинах, в соцсетях, в разговорах можно увидеть "мокасіни" или даже "макасіни".

Важно знать, как правильно адаптировать заимствованные слова к украинским языковым нормам. OBOZ.UA рассказывает, как правильно писать и произносить это название обуви.

При передаче иноязычных общих названий на украинском действует правило: после согласных д, т, з (дз), с, ц, ч, ш, ж (дж), р перед другим согласным (кроме й) пишем "и", а не "і".

Поэтому правильно говорить мокасини.

Первые мокасины изготавливали североамериканские индейцы. Их делали из мягкой кожи диких животных, иногда вывернутой шерстью наружу, и украшали вышивкой, узорами, бисером или даже иглами дикобраза.

Колонисты-европейцы быстро оценили удобство такой обуви и добавили к ней подошву – именно так появилась современная форма мокасин.

Сегодня мокасины – это мягкие ботинки с тонкой подошвой и резиновыми вставками, обеспечивающими гибкость и легкость шага. Они изготавливаются преимущественно из кожи или замши, имеют прошитые или вплетенные элементы и отличаются особым удобством.

Интересно, что традиционные мокасины индейцев можно сравнить с постолами – народной обувью гуцулов. И те, и другие изготавливались из кожи, имели простую форму, но щедро украшались вышивкой, бисером или металлическими элементами.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие украинские слова не имеют соответствий в русском языке.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.