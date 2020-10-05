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МОН дало советы родителям по безопасности дистанционного обучения

1.6т
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Министерство образования и науки Украины опубликовало советы, как сделать дистанционное обучение детей максимально безопасным.

Как сообщается на странице МОН в Facebook, в онлайн-общении существуют риски и неприятные ситуации, которые уже случались с украинскими учениками.

Как защитить ребенка в онлайне

Как защитить ребенка в онлайне

pixabay.com

"Чаще всего в Украине используются такие приложения – Skype, Hangouts i Zoom. В них есть общие настройки, которые позволяют защитить ребенка и сделать онлайн-мир безопаснее", – говорится в сообщении.

Минобразования дало следующие советы:

  • Для создания аккаунта выбирайте надежный пароль, например, вместо "baseball" попробуйте – "b@$e8a77".

  • Сразу в настройках проверьте, чтобы вся частная информация оставалась частной, например, стоит выключить возможность находить ребенка или подростка по телефону в Skype.

  • Отключите автоматическое разрешение принимать сообщения от незнакомых лиц, а также автоматическую загрузку файлов, посланных в чате на устройство ребенка/подростка.

  • Если ребенку или подростку все же пишут незнакомцы, то стоит заблокировать такие профили не только для собственной безопасности, а еще и для безопасности других пользователей.

  • Если ребенок/подросток использует публичное устройство, например, компьютер в классе информатики, или ноутбук у друзей, то после завершения обучения следует проверить, вышел ли пользователь из системы.

  • Ребенок или подросток должны помнить, что звонок может быть записан, поэтому все, что было отправлено в чат или проговорено на камеру, навсегда остается именно таким, без возможности это изменить.

  • По возможности родители должны быть включены в онлайн-мир ребенка/подростка. Это означает – переспрашивать, как прошли занятия, было ли что-то, что расстроило сына или дочь, как происходила коммуникация.

Скрин Facebook
Описание:

Скрин Facebook

источник:
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Как сообщал OBOZREVATEL, эксперт по вопросам образования программы U-LEAD с Европой Сергей Дятленко дал полезные советы, как правильно организовать дистанционное обучение, чтобы оно давало результат.

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Автор
Мирослав Семенюк Мирослав Семенюк
Место
Украина
Теги
Министерство образования Украины образование
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