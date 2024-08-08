МОН определил график проведения ЕГКЭ в 2025 году: даты и специальности. Таблица

Министерство образования и науки определило ориентировочные даты проведения единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) в 2025 году. Проект приказа вынесен на общественное обсуждение. Замечания и предложения по указанному проекту приказа принимаются в произвольной форме до 21 августа 2024 года.

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Об этом образовательное ведомство сообщило на официальном сайте. Предполагается, что сдача ЕГКЭ позволит гарантировать минимально необходимый уровень компетентности по стандартам высшего образования по определенным специальностям.

Кто будет составлять ЕГКЭ в 2025 году

Студенты, которые завершают обучение в учреждениях профессионального высшего образования по специальностям "Железнодорожный транспорт", "Автомобильный транспорт", "Морской и внутренний водный транспорт".

Выпускники бакалавриата по специальностям "Транспортные технологии (по видам)", "Атомная энергетика", "Железнодорожный транспорт", "Автомобильный транспорт", "Морской и внутренний водный транспорт", "Кибербезопасность", "Авиационный транспорт".

Магистры специальностей "Ветеринарная медицина", "Ветеринарная гигиена, санитария и экспертиза", "Публичное управление и администрирование", "Право", "Международное право".

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