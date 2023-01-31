МОН отменило ГИА для учащихся 4-х и 9-х классов, – министр Шкарлетт
Министерство образования и науки Украины отменило для некоторых школьников сдачу государственной итоговой аттестации. Речь идет об учащихся 4-х и 9-х классов.
Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщил министр образования Сергей Шкарлетт. "Министерство юстиции Украины вернуло заюстированный приказ МОН об отмене ГИА. Таким образом, в этом году учащиеся 4 и 9 классов государственную итоговую аттестацию не будут сдавать", – сказал он.
Глава МОН также сообщил, что государственная итоговая аттестация будет упразднена и для выпускников 11-х классов.
Такое решение будет принято после голосования парламентом законопроекта 8228-1. Этим документом будет также введена альтернатива ВНО, которым станет национальный мультипредметный тест.
Напомним, в школах Киева 30 января возобновили учебный процесс. В классы должны прийти около 117 тысяч школьников.
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