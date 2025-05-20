Без грамма муки: как приготовить полезные кексы из кукурузной крупы для детей
Если речь идет о детском питании, в выпечке стоит избегать чрезмерного количества муки и сахара. На этот случай есть каши. Например, из кукурузной крупы можно сделать очень питательные кексы, которые будут прекрасно держать форму и получатся пышными.
Идея приготовления полезных кукурузных кексов для детей опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Для сочности добавьте натертую морковь.
Ингредиенты:
- кукурузная крупа – 4 ст.л.
- натертый твердый сыр – 2 ст.л.
- яйца – 1 шт.
- натертая сырая морковь – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Кукурузную крупу приготовить согласно инструкции на упаковке до полной готовности.
2. Немного охладить.
3. Добавить натертую морковь и сыр.
4. Добавить яйцо.
5. Хорошо перемешать.
6. Разложить по формочкам и готовить в разогретой духовке на 180 градусов 25 минут.
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