Без грамма муки: как приготовить полезные кексы из кукурузной крупы для детей

Если речь идет о детском питании, в выпечке стоит избегать чрезмерного количества муки и сахара. На этот случай есть каши. Например, из кукурузной крупы можно сделать очень питательные кексы, которые будут прекрасно держать форму и получатся пышными.

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Идея приготовления полезных кукурузных кексов для детей опубликована на странице нутрициолога Карины Колесниченко (blw.babies) в Instagram. Для сочности добавьте натертую морковь.

Ингредиенты:

кукурузная крупа – 4 ст.л.

натертый твердый сыр – 2 ст.л.

яйца – 1 шт.

натертая сырая морковь – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Кукурузную крупу приготовить согласно инструкции на упаковке до полной готовности.

2. Немного охладить.

3. Добавить натертую морковь и сыр.

4. Добавить яйцо.

5. Хорошо перемешать.

6. Разложить по формочкам и готовить в разогретой духовке на 180 градусов 25 минут.

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