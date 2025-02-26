Блинчики с яблоками, которые можно приготовить вместе с ребенком: рецепт
Вкусные блины с начинкой – это и десерт, и полноценный перекус. Поэтому такое блюдо точно понравится вашим деткам. Для начинки отлично подойдут яблоки.
Идея приготовления вкусных блинов с яблоками для ребенка опубликована на странице фудблогера Лидии Лавренюк (3oryana mama) в Instagram. Для аромата и утонченного вкуса обязательно добавьте корицу.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- сахар – 2 ст.л.
- соль – 1/3 ч.л.
- молоко – 250 мл.
- кипяток – 250 мл.
- мука – 200 г
- сода – 1/2 ч.л.
- яблоко – 1 среднее (тертое на мелкой терке)
- корица – 1/2 ч. л.
- масло – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Взбить яйца с сахаром и солью.
2. Добавить молоко, натертое яблоко и корицу, перемешать.
3. Просеять муку, хорошо размешать, чтобы не было комочков.
4. Соду растворить в кипятке, влить в тесто, постоянно помешивая.
5. Добавить масло, перемешать и оставить на 10–15 минут.
6. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде, смазывая ее маслом перед первым блином.
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