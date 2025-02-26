Блинчики с яблоками, которые можно приготовить вместе с ребенком: рецепт

Вкусные блины с начинкой – это и десерт, и полноценный перекус. Поэтому такое блюдо точно понравится вашим деткам. Для начинки отлично подойдут яблоки.

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Идея приготовления вкусных блинов с яблоками для ребенка опубликована на странице фудблогера Лидии Лавренюк (3oryana mama) в Instagram. Для аромата и утонченного вкуса обязательно добавьте корицу.

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

сахар – 2 ст.л.

соль – 1/3 ч.л.

молоко – 250 мл.

кипяток – 250 мл.

мука – 200 г

сода – 1/2 ч.л.

яблоко – 1 среднее (тертое на мелкой терке)

корица – 1/2 ч. л.

масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Взбить яйца с сахаром и солью.

2. Добавить молоко, натертое яблоко и корицу, перемешать.

3. Просеять муку, хорошо размешать, чтобы не было комочков.

4. Соду растворить в кипятке, влить в тесто, постоянно помешивая.

5. Добавить масло, перемешать и оставить на 10–15 минут.

6. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде, смазывая ее маслом перед первым блином.

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