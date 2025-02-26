Блинчики с яблоками, которые можно приготовить вместе с ребенком: рецепт

Екатерина Ягович
Моя столовая
66
Блинчики с яблоками, которые можно приготовить вместе с ребенком: рецепт

Вкусные блины с начинкой – это и десерт, и полноценный перекус. Поэтому такое блюдо точно понравится вашим деткам. Для начинки отлично подойдут яблоки.

Видео дня

Идея приготовления вкусных блинов с яблоками для ребенка опубликована на странице фудблогера Лидии Лавренюк (3oryana mama) в Instagram. Для аромата и утонченного вкуса обязательно добавьте корицу.

Блинчики с яблоками, которые можно приготовить вместе с ребенком: рецепт

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 2 ст.л.
  • соль – 1/3 ч.л.
  • молоко – 250 мл.
  • кипяток – 250 мл.
  • мука – 200 г
  • сода – 1/2 ч.л.
  • яблоко – 1 среднее (тертое на мелкой терке)
  • корица – 1/2 ч. л.
  • масло – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Блинчики с яблоками, которые можно приготовить вместе с ребенком: рецепт

1. Взбить яйца с сахаром и солью.

2. Добавить молоко, натертое яблоко и корицу, перемешать.

Блинчики с яблоками, которые можно приготовить вместе с ребенком: рецепт

3. Просеять муку, хорошо размешать, чтобы не было комочков.

4. Соду растворить в кипятке, влить в тесто, постоянно помешивая.

Блинчики с яблоками, которые можно приготовить вместе с ребенком: рецепт

5. Добавить масло, перемешать и оставить на 10–15 минут.

Блинчики с яблоками, которые можно приготовить вместе с ребенком: рецепт

6. Выпекайте на хорошо разогретой сковороде, смазывая ее маслом перед первым блином.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда