Булочки-тыковки: оригинальный рецепт на Геловин, который точно понравится детям

Булочки-тыковки – самый трендовый десерт на Геловин 2024. Такая выпечка особенно понравится вашим детям, потому что она достаточно мягкая и сладкая. Очень вкусно к чаю, любимому какао или молоку.

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Идея приготовления пышных булочек в виде тыкв на Геловин опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sholkova в Instagram. Для того, чтобы сформировать необходимую форму, вам понадобится нить.

Ингредиенты:

тыквенное пюре – 150 г

вода – 50 мл.

молоко – 100 мл.

соль

сахар – 75 г

дрожжи – 15 г

мука – 450 г

масло – 40 г

куркума – 1/2 ч.л.

яйцо+желток – для смазки

масло для смазки

сахар+корица – для посыпки

Способ приготовления:

1. Тыкву почистить и сделать из нее пюре, с помощью блендера.

2. К пюре добавить воду и молоко.

3. Засыпать соль и сахар.

4. Положить прессованные дрожжи.

5. Добавить мягкое сливочное масло.

6. Засыпать муку и куркуму.

7. Вымешать тесто до гладкости в течение 10 минут.

8. Смазать тесто растительным маслом, накрыть пленкой, оставить подходить на 1,5 часа.

9. После этого выложить тесто на поверхность и разделить на 12 частей (примерно 70 граммов каждая).

10. Сформировать маленькие круглые пирожки, накрыть пленкой и оставить подходить.

11. Затем каждый шарик приплюснуть и снова сформировать упругие пирожки, сворачивая тесто сверху.

12. После этого по кругу перевязать тесто нитью так, чтобы получилось 8 сегментов.

13. Узелок должен быть снизу, остатки нити нужно обрезать.

14. Можно сделать простые булочки или выложить внутрь маковую начинку.

15. Сформированные тыквы выложить на противень, оставить подойти еще на 20 минут.

16. После этого смазать яично-молочной массой.

17. Разогреть духовку до 180 градусов, поместить булочки.

18. Готовые булочки смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахаром и корицей.

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