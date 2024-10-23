Булочки-тыковки: оригинальный рецепт на Геловин, который точно понравится детям

Екатерина Ягович
Моя столовая
462
Булочки-тыковки: оригинальный рецепт на Геловин, который точно понравится детям

Булочки-тыковки – самый трендовый десерт на Геловин 2024. Такая выпечка особенно понравится вашим детям, потому что она достаточно мягкая и сладкая. Очень вкусно к чаю, любимому какао или молоку.

Видео дня

Идея приготовления пышных булочек в виде тыкв на Геловин опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sholkova в Instagram. Для того, чтобы сформировать необходимую форму, вам понадобится нить.

Булочки-тыковки: оригинальный рецепт на Геловин, который точно понравится детям

Ингредиенты:

  • тыквенное пюре – 150 г
  • вода – 50 мл.
  • молоко – 100 мл.
  • соль
  • сахар – 75 г
  • дрожжи – 15 г
  • мука – 450 г
  • масло – 40 г
  • куркума – 1/2 ч.л.
  • яйцо+желток – для смазки
  • масло для смазки
  • сахар+корица – для посыпки

Способ приготовления:

Булочки-тыковки: оригинальный рецепт на Геловин, который точно понравится детям

1. Тыкву почистить и сделать из нее пюре, с помощью блендера.

2. К пюре добавить воду и молоко.

Булочки-тыковки: оригинальный рецепт на Геловин, который точно понравится детям

3. Засыпать соль и сахар.

4. Положить прессованные дрожжи.

Булочки-тыковки: оригинальный рецепт на Геловин, который точно понравится детям

5. Добавить мягкое сливочное масло.

6. Засыпать муку и куркуму.

7. Вымешать тесто до гладкости в течение 10 минут.

Булочки-тыковки: оригинальный рецепт на Геловин, который точно понравится детям

8. Смазать тесто растительным маслом, накрыть пленкой, оставить подходить на 1,5 часа.

9. После этого выложить тесто на поверхность и разделить на 12 частей (примерно 70 граммов каждая).

10. Сформировать маленькие круглые пирожки, накрыть пленкой и оставить подходить.

Булочки-тыковки: оригинальный рецепт на Геловин, который точно понравится детям

11. Затем каждый шарик приплюснуть и снова сформировать упругие пирожки, сворачивая тесто сверху.

12. После этого по кругу перевязать тесто нитью так, чтобы получилось 8 сегментов.

Булочки-тыковки: оригинальный рецепт на Геловин, который точно понравится детям

13. Узелок должен быть снизу, остатки нити нужно обрезать.

14. Можно сделать простые булочки или выложить внутрь маковую начинку.

Булочки-тыковки: оригинальный рецепт на Геловин, который точно понравится детям

15. Сформированные тыквы выложить на противень, оставить подойти еще на 20 минут.

16. После этого смазать яично-молочной массой.

Булочки-тыковки: оригинальный рецепт на Геловин, который точно понравится детям

17. Разогреть духовку до 180 градусов, поместить булочки.

18. Готовые булочки смазать растопленным сливочным маслом и посыпать сахаром и корицей.

Булочки-тыковки: оригинальный рецепт на Геловин, который точно понравится детям

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаХэллоуинпродуктыедадети