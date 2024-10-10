Что дать ребенку с собой в школу на обед: рецепт ленивых пирожков
Блюда из лаваша отлично подходят для занятых мам. Можно завернуть вкусную питательную начинку внутрь, сформировать небольшие пирожки и пожарить их на гриле. Все это будет занимать минимум времени.
Идея приготовления ленивых пирожков из лаваша для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Именно то, что нужно для сытного обеда.
Ингредиенты:
- лаваш – 2 листа
- кисломолочный творог – 200 г
- твердый творог – 100-150 г
- майонез (сметана) – 1 ст.л.
- зелень
- соль
- черный перец
- желток для смазки
- кунжут
- масло для смазки пергамента
Способ приготовления:
1. Лаваш порезать на полоски.
2. Подготовить начинку: смешать кисломолочный творог, тертый сыр, майонез (или сметану) соль и черный перец по вкусу.
3. Добавить мелко нарезанную зелень по вкусу.
4. Завернуть конвертики. Свободный край заложить внутрь.
5. Смазать желтком и посыпать кунжутом.
6. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут. Или в зависимости от вашей духовки.
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