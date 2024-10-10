Что дать ребенку с собой в школу на обед: рецепт ленивых пирожков

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Что дать ребенку с собой в школу на обед: рецепт ленивых пирожков

Блюда из лаваша отлично подходят для занятых мам. Можно завернуть вкусную питательную начинку внутрь, сформировать небольшие пирожки и пожарить их на гриле. Все это будет занимать минимум времени.

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Идея приготовления ленивых пирожков из лаваша для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Именно то, что нужно для сытного обеда.

Что дать ребенку с собой в школу на обед: рецепт ленивых пирожков

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 листа
  • кисломолочный творог – 200 г
  • твердый творог – 100-150 г
  • майонез (сметана) – 1 ст.л.
  • зелень
  • соль
  • черный перец
  • желток для смазки
  • кунжут
  • масло для смазки пергамента

Способ приготовления:

Что дать ребенку с собой в школу на обед: рецепт ленивых пирожков

1. Лаваш порезать на полоски.

2. Подготовить начинку: смешать кисломолочный творог, тертый сыр, майонез (или сметану) соль и черный перец по вкусу.

Что дать ребенку с собой в школу на обед: рецепт ленивых пирожков

3. Добавить мелко нарезанную зелень по вкусу.

4. Завернуть конвертики. Свободный край заложить внутрь.

Что дать ребенку с собой в школу на обед: рецепт ленивых пирожков

5. Смазать желтком и посыпать кунжутом.

Что дать ребенку с собой в школу на обед: рецепт ленивых пирожков

6. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут. Или в зависимости от вашей духовки.

Что дать ребенку с собой в школу на обед: рецепт ленивых пирожков

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