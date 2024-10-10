Что дать ребенку с собой в школу на обед: рецепт ленивых пирожков

Блюда из лаваша отлично подходят для занятых мам. Можно завернуть вкусную питательную начинку внутрь, сформировать небольшие пирожки и пожарить их на гриле. Все это будет занимать минимум времени.

Видео дня

Идея приготовления ленивых пирожков из лаваша для детей опубликована на странице фудблогера Анны с ником ann.food в Instagram. Именно то, что нужно для сытного обеда.

Ингредиенты:

лаваш – 2 листа

кисломолочный творог – 200 г

твердый творог – 100-150 г

майонез (сметана) – 1 ст.л.

зелень

соль

черный перец

желток для смазки

кунжут

масло для смазки пергамента

Способ приготовления:

1. Лаваш порезать на полоски.

2. Подготовить начинку: смешать кисломолочный творог, тертый сыр, майонез (или сметану) соль и черный перец по вкусу.

3. Добавить мелко нарезанную зелень по вкусу.

4. Завернуть конвертики. Свободный край заложить внутрь.

5. Смазать желтком и посыпать кунжутом.

6. Выпекать в духовке при температуре 180 градусов 15 минут. Или в зависимости от вашей духовки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: