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Что добавить в куриный фарш для котлет, чтобы они были сочные: блюдо особенно понравится детям
Из диетического куриного фарша можно приготовить для детей сочные котлеты. Чтобы мясо точно не было сухим, следует добавить в жареную массу один простой ингредиент – кабачок.
Идея приготовления сочных куриных котлет для детей опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina ksenia) в Instagram. Особый вкус придаст натертый сыр.
Ингредиенты:
- куриное филе – 300 г
- яйца – 1 шт.
- соль
- перец
- кабачок – 1 шт.
- сыр – 100 г
- мука – 2 ст.л.
- лук – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Куриное филе измельчить в фарш.
2. Добавить натертые кабачок и лук.
3. Добавить натертый сыр.
4. Добавить муку.
5. Все перемешать.
6. Жарить котлеты на сковороде с обеих сторон.
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