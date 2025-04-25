Что добавить в куриный фарш для котлет, чтобы они были сочные: блюдо особенно понравится детям

Из диетического куриного фарша можно приготовить для детей сочные котлеты. Чтобы мясо точно не было сухим, следует добавить в жареную массу один простой ингредиент – кабачок.

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Идея приготовления сочных куриных котлет для детей опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina ksenia) в Instagram. Особый вкус придаст натертый сыр.

Ингредиенты:

куриное филе – 300 г

яйца – 1 шт.

соль

перец

кабачок – 1 шт.

сыр – 100 г

мука – 2 ст.л.

лук – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Куриное филе измельчить в фарш.

2. Добавить натертые кабачок и лук.

3. Добавить натертый сыр.

4. Добавить муку.

5. Все перемешать.

6. Жарить котлеты на сковороде с обеих сторон.

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