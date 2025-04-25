Что добавить в куриный фарш для котлет, чтобы они были сочные: блюдо особенно понравится детям

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Что добавить в куриный фарш для котлет, чтобы они были сочные: блюдо особенно понравится детям

Из диетического куриного фарша можно приготовить для детей сочные котлеты. Чтобы мясо точно не было сухим, следует добавить в жареную массу один простой ингредиент – кабачок.

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Идея приготовления сочных куриных котлет для детей опубликована на странице фудблогера Ксении Радостиной (radostina ksenia) в Instagram. Особый вкус придаст натертый сыр.

Что добавить в куриный фарш для котлет, чтобы они были сочные: блюдо особенно понравится детям

Ингредиенты:

  • куриное филе – 300 г
  • яйца – 1 шт.
  • соль
  • перец
  • кабачок – 1 шт.
  • сыр – 100 г
  • мука – 2 ст.л.
  • лук – 1 шт.

Способ приготовления:

Что добавить в куриный фарш для котлет, чтобы они были сочные: блюдо особенно понравится детям

1. Куриное филе измельчить в фарш.

2. Добавить натертые кабачок и лук.

Что добавить в куриный фарш для котлет, чтобы они были сочные: блюдо особенно понравится детям

3. Добавить натертый сыр.

4. Добавить муку.

Что добавить в куриный фарш для котлет, чтобы они были сочные: блюдо особенно понравится детям

5. Все перемешать.

Что добавить в куриный фарш для котлет, чтобы они были сочные: блюдо особенно понравится детям

6. Жарить котлеты на сковороде с обеих сторон.

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