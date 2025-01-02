Что полезного и вкусного приготовить из фарша для детей: рецепт простого и сытного блюда

Мясной фарш – отличная основа для приготовления вкусных котлет, а также пирогов, запеканок. Стоит отметить, что фарш лучше всего готовить самостоятельно, добавляя специи, лук.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из мясного фарша – мясные гнезда с сыром и ананасом.

Ингредиенты:

куриный фарш

твердый сыр

сметана

ананас кольцами

специи по вкусу

Способ приготовления:

1. Из куриного фарша сформируйте гнезда, сверху положите кольцо ананаса, смажьте сметаной.

2. Посолить, поперчить по вкусу и посыпать сыром натертым.

3. Отправляем в духовку на 30-40 минут при 180-190 градусах.

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