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Что полезного и вкусного приготовить из фарша для детей: рецепт простого и сытного блюда
Мясной фарш – отличная основа для приготовления вкусных котлет, а также пирогов, запеканок. Стоит отметить, что фарш лучше всего готовить самостоятельно, добавляя специи, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из мясного фарша – мясные гнезда с сыром и ананасом.
Ингредиенты:
- куриный фарш
- твердый сыр
- сметана
- ананас кольцами
- специи по вкусу
Способ приготовления:
1. Из куриного фарша сформируйте гнезда, сверху положите кольцо ананаса, смажьте сметаной.
2. Посолить, поперчить по вкусу и посыпать сыром натертым.
3. Отправляем в духовку на 30-40 минут при 180-190 градусах.
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