Что полезного и вкусного приготовить из фарша для детей: рецепт простого и сытного блюда

Ирина Мельниченко
Моя столовая
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Что полезного и вкусного приготовить из фарша для детей: рецепт простого и сытного блюда

Мясной фарш – отличная основа для приготовления вкусных котлет, а также пирогов, запеканок. Стоит отметить, что фарш лучше всего готовить самостоятельно, добавляя специи, лук. 

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Мясные гнезда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из мясного фарша – мясные гнезда с сыром и ананасом. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • куриный фарш
  • твердый сыр
  • сметана
  • ананас кольцами
  • специи по вкусу

Способ приготовления: 

1. Из куриного фарша сформируйте гнезда, сверху положите кольцо ананаса, смажьте сметаной.

Ингредиенты для блюда

2. Посолить, поперчить по вкусу и посыпать сыром натертым.

Приготовление блюда

3. Отправляем в духовку на 30-40 минут при 180-190 градусах.

Готовое блюдо

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