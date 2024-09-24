Что положить ребенку в ланчбокс в школу: интересная идея для 'ленивых' мам

Каждая мама всегда беспокоится о том, чтобы ее ребенок в школе не был голодный. Но если времени на приготовление разнообразных блюд мало – выручают удобные ланчбоксы. Нужно только положить внутрь вкусные и сытные продукты.

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Идеей ланчбокса на первый день недели поделилась эксперт по детскому питанию Рэйчал Стрелинг (thelunchbox.mama). Приготовление будет занимать минимум вашего времени.

Идеи для наполнения ланчбокса

Первый вариант. Здесь вы просто выкладываете все компоненты по отдельности

тортилья – 1 шт

остатки жареной курицы

красный перец

детский майонез или любимый полезный соус вашего ребенка

горстка любимых фруктов вашего ребенка, таких как клубника или черника,

несколько ломтиков огурца и сыра (тертого или нарезанного, в зависимости от предпочтений вашего ребенка).

Тартилью разрежьте на меньшие кусочки. Аккуратно разложите все компоненты в отдельные емкости в ланчбоксе.

Второй вариант. Он подходит для меньшего ланчбокса.

1. Порежьте немного жареной курицы.

2. Добавьте чуть-чуть любимого соуса вашего ребенка.

3. Перемешайте до однородности. Выложите в ланчбокс.

4. Тонко нарежьте несколько красных перцев.

Такой обед содержит много углеводов, белков и точно понравится вашему ребенку.

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