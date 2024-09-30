Что положить ребенку в ланчбокс в школу: интересная идея подачи сосисок

Если вы занята работающая мама и имеете мало времени, чтобы приготовить своему ребенку сытный обед в школу, настоящим спасением станут идеи ланчбоксов. Можно положить достаточно простые продукты, но самое главное – их правильно соединить. И, при этом, чтобы это было вполне питательно и не вредно.

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Идеей ланчбокса для детей в школу поделилась эксперт по детскому питанию Рэйчал Стрелинг (thelunchbox.mama). Главный ингредиент, который нужно использовать – это обычные сосиски.

Ингредиенты:

хлеб – 1 или 2 ломтика

сосиски варено-охлажденные

горсть фруктов и овощей, таких как ягоды, огуречные и морковные палочки

если есть достаточно места, можно добавить также немного молочных продуктов: сыр или йогурт

Способ приготовления:

1. Удалить корочки из хлеба (если нужно).

2. Если вы используете остатки сосисок, положите одну сосиску на дно ломтика хлеба и плотно сверните их вместе до конца.

3. Или храните целиком и надежно закрепите с помощью пищевой щепки.

4. Также можно нарезать меньшими кусочками или ломтиками.

5. Если используете маленькие сосиски, разрежьте хлеб на трети, здесь лучше подходит без корочки, идя сверху вниз (а не сбоку в сторону), образуя три длинные полоски.

6. Овощи можно нарезать палочками.

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