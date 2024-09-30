Что положить ребенку в ланчбокс в школу: интересная идея подачи сосисок

Екатерина Ягович
Моя столовая
132
Что положить ребенку в ланчбокс в школу: интересная идея подачи сосисок

Если вы занята работающая мама и имеете мало времени, чтобы приготовить своему ребенку сытный обед в школу, настоящим спасением станут идеи ланчбоксов. Можно положить достаточно простые продукты, но самое главное – их правильно соединить. И, при этом, чтобы это было вполне питательно и не вредно.

Видео дня

Идеей ланчбокса для детей в школу поделилась эксперт по детскому питанию Рэйчал Стрелинг (thelunchbox.mama). Главный ингредиент, который нужно использовать – это обычные сосиски.

Что положить ребенку в ланчбокс в школу: интересная идея подачи сосисок

Ингредиенты:

  • хлеб – 1 или 2 ломтика
  • сосиски варено-охлажденные
  • горсть фруктов и овощей, таких как ягоды, огуречные и морковные палочки
  • если есть достаточно места, можно добавить также немного молочных продуктов: сыр или йогурт

Способ приготовления:

Что положить ребенку в ланчбокс в школу: интересная идея подачи сосисок

1. Удалить корочки из хлеба (если нужно).

2. Если вы используете остатки сосисок, положите одну сосиску на дно ломтика хлеба и плотно сверните их вместе до конца.

Что положить ребенку в ланчбокс в школу: интересная идея подачи сосисок

3. Или храните целиком и надежно закрепите с помощью пищевой щепки.

4. Также можно нарезать меньшими кусочками или ломтиками.

Что положить ребенку в ланчбокс в школу: интересная идея подачи сосисок

5. Если используете маленькие сосиски, разрежьте хлеб на трети, здесь лучше подходит без корочки, идя сверху вниз (а не сбоку в сторону), образуя три длинные полоски.

6. Овощи можно нарезать палочками.

Что положить ребенку в ланчбокс в школу: интересная идея подачи сосисок

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

УкраинаШколадетипродуктыеда