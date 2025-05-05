Что приготовить детям из кабачка: рецепт ленивого хачапури на сковородке
Кабачок – очень питательный и полезный овощ, который обязательно следует добавить в рацион ребенка. Из такого продукта часто готовят всевозможные оладьи, запеканки. Также можно сделать элементарное хачапуре на сковороде.
Идея приготовления ленивого кабачкового хачапури для детей опубликована на странице фудблогера Карины с ником karinazinkoo в Instagram. Вам ничего не нужно будет вымешивать – просто объедините ингредиенты и пожарьте полученную массу на сковороде.
Ингредиенты:
- кабачок
- твердый сыр
- измельченный укроп
- яйцо
- специи
Способ приготовления:
1. Половину кабачка натереть.
2. Выложить в глубокую миску.
3. Добавить немного натертого творога.
4. Засыпать измельченный укроп.
5. Добавить яйцо и специи по желанию.
6. Всё хорошо перемешать.
7. Выложить каабчковую массу на сковороду.
8. Разровнять ложкой по поверхности.
9. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.
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