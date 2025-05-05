Что приготовить детям из кабачка: рецепт ленивого хачапури на сковородке

Кабачок – очень питательный и полезный овощ, который обязательно следует добавить в рацион ребенка. Из такого продукта часто готовят всевозможные оладьи, запеканки. Также можно сделать элементарное хачапуре на сковороде.

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Идея приготовления ленивого кабачкового хачапури для детей опубликована на странице фудблогера Карины с ником karinazinkoo в Instagram. Вам ничего не нужно будет вымешивать – просто объедините ингредиенты и пожарьте полученную массу на сковороде.

Ингредиенты:

кабачок

твердый сыр

измельченный укроп

яйцо

специи

Способ приготовления:

1. Половину кабачка натереть.

2. Выложить в глубокую миску.

3. Добавить немного натертого творога.

4. Засыпать измельченный укроп.

5. Добавить яйцо и специи по желанию.

6. Всё хорошо перемешать.

7. Выложить каабчковую массу на сковороду.

8. Разровнять ложкой по поверхности.

9. Жарить с обеих сторон до золотистой корочки.

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