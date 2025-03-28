Что приготовить детям на Пасху: идея вкусного праздничного печенья "Гнезда"
Печенье "Гнезда" – оригинальное Пасхальное печенье, которое понравится вашим детям. В основе десерта тесто катаифи, которое после приготовления будет очень хрустящим. Внутрь добавьте нежный крем и украсьте по желанию.
Идея приготовления печенья "Гнезда" опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. К созданию такого десерта можно приобщить детей.
Ингредиенты для основания:
- тесто катаифи – 250 г
- сливочное масло – 60 г
Ингредиенты для крема:
- крем-творог – 125 г
- сливки 33% – 25 мл.
- сахарная пудра – 20 г
- фисташковая паста – 20 г
Способ приготовления:
1. Размороженное тесто катаифи хорошо сочетать с растопленным сливочным маслом.
2. Положить в формы для кексов и прижать внутри.
3. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.
4. Для крема крем-сыр, сливки и сахарную пудру взбить до загустения миксером.
5. Добавить фисташковую пасту и перемешать. ⠀
6. Гнезда наполнить кремом и украсить шоколадными яйцами.
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