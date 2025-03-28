Что приготовить детям на Пасху: идея вкусного праздничного печенья 'Гнезда'

Печенье "Гнезда" – оригинальное Пасхальное печенье, которое понравится вашим детям. В основе десерта тесто катаифи, которое после приготовления будет очень хрустящим. Внутрь добавьте нежный крем и украсьте по желанию.

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Идея приготовления печенья "Гнезда" опубликована на странице фудблогера Валерии Велигуры (yummy.lera) в Instagram. К созданию такого десерта можно приобщить детей.

Ингредиенты для основания:

тесто катаифи – 250 г

сливочное масло – 60 г

Ингредиенты для крема:

крем-творог – 125 г

сливки 33% – 25 мл.

сахарная пудра – 20 г

фисташковая паста – 20 г

Способ приготовления:

1. Размороженное тесто катаифи хорошо сочетать с растопленным сливочным маслом.

2. Положить в формы для кексов и прижать внутри.

3. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут.

4. Для крема крем-сыр, сливки и сахарную пудру взбить до загустения миксером.

5. Добавить фисташковую пасту и перемешать. ⠀

6. Гнезда наполнить кремом и украсить шоколадными яйцами.

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