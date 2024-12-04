Что приготовить детям на Рождество: топ-5 блюд, которые точно "зайдут"

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Что приготовить детям на Рождество: топ-5 блюд, которые точно 'зайдут'

Рождество – это время семейного тепла и уюта, а также отличная возможность побаловать детей вкусными и полезными блюдами. Именно такая еда навсегда запечатлеется в памяти малышей и будет навеивать приятные воспоминания.

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Редакция OBOZ.UA подготовила подборку из пяти рецептов, которые идеально подойдут для праздничного стола и обязательно понравятся малышам. Они не только вкусные, но и питательные.

1. Кутья из пшеницы

Что приготовить детям на Рождество: топ-5 блюд, которые точно "зайдут"

Это традиционное блюдо богато питательными ингредиентами и имеет праздничный символизм.

Ингредиенты:

  • пшеница (или рис для более легкого варианта) – 200 г
  • мак – 100 г
  • мед – 3 ст. л.
  • орехи (грецкие или миндаль) – 50 г
  • сухофрукты (изюм, курага) – 50 г
  • вода для варки

Способ приготовления:

1. Замочите пшеницу в воде на ночь.

2. Слейте воду, залейте свежей (2 л) и варите на медленном огне до готовности (около 1 часа).

3. Мак залейте кипятком на 30 минут, затем измельчите в ступке или в блендере.

4. Порежьте сухофрукты, орехи измельчите.

5. Смешайте пшеницу, мак, орехи, сухофрукты и мед. По желанию добавьте немного воды для более редкой текстуры.

2. Винегрет

Что приготовить детям на Рождество: топ-5 блюд, которые точно "зайдут"

Яркий овощной салат – отличный выбор для детского меню.

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.
  • картофель – 3 шт.
  • морковь – 2 шт.
  • соленые огурцы – 2 шт.
  • квашеная капуста - 100 г
  • зеленый горошек – 100 г
  • масло (подсолнечное) – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, картофель и морковь до готовности.

2. Охладите и почистите.

3. Нарежьте все овощи маленькими кубиками.

4. Добавьте квашеную капусту, зеленый горошек и мелко нарезанные огурцы.

5. Заправьте растительным маслом и перемешайте.

3. Картофель с мясом в духовке

Что приготовить детям на Рождество: топ-5 блюд, которые точно "зайдут"

Вкусное и сытное блюдо, которое подойдет и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

  • картофель – 1 кг
  • куриное филе – 500 г
  • сметана – 200 мл.
  • чеснок – 2 зубчика
  • твердый сыр – 100 г
  • соль, перец, зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Почистите картофель, нарежьте кружочками.

2. Куриное филе порежьте кусочками, замаринуйте в сметане с измельченным чесноком, солью и перцем.

3. В форму для запекания выложите слоями картофель, курицу и снова картофель.

4. Посыпьте тертым сыром и запекайте 40 минут при температуре 180 градусов.

4. Вареники с вишнями

Что приготовить детям на Рождество: топ-5 блюд, которые точно "зайдут"

Сладкие вареники идеально подходят как десерт.

Ингредиенты:

  • мука – 500 г
  • яйцо – 1 шт.
  • вода – 200 мл
  • соль - щепотка
  • вишни без косточек - 300 г
  • сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Замесите тесто из муки, яйца, воды и соли, дайте ему "отдохнуть" 30 минут.

2. Раскатайте тонкие пласты, вырежьте кружочки.

3. В каждый кружочек положите несколько вишен и немного сахара, защипните края.

3. Варить в кипящей подсоленной воде 5-7 минут.

5. Фруктовый салат

Что приготовить детям на Рождество: топ-5 блюд, которые точно "зайдут"

Свежий и полезный десерт для детей.

Ингредиенты:

  • яблоки – 2 шт.
  • банан – 1 шт.
  • апельсин – 1 шт.
  • киви – 1 шт.
  • натуральный йогурт – 100 мл.
  • мед – 1 ст.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. Нарежьте все фрукты кубиками.

2. Смешайте их в миске, добавьте йогурт и мед.

3. Перемешайте и подавайте сразу после приготовления.

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