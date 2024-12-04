Что приготовить детям на Рождество: топ-5 блюд, которые точно "зайдут"
Рождество – это время семейного тепла и уюта, а также отличная возможность побаловать детей вкусными и полезными блюдами. Именно такая еда навсегда запечатлеется в памяти малышей и будет навеивать приятные воспоминания.
Редакция OBOZ.UA подготовила подборку из пяти рецептов, которые идеально подойдут для праздничного стола и обязательно понравятся малышам. Они не только вкусные, но и питательные.
1. Кутья из пшеницы
Это традиционное блюдо богато питательными ингредиентами и имеет праздничный символизм.
Ингредиенты:
- пшеница (или рис для более легкого варианта) – 200 г
- мак – 100 г
- мед – 3 ст. л.
- орехи (грецкие или миндаль) – 50 г
- сухофрукты (изюм, курага) – 50 г
- вода для варки
Способ приготовления:
1. Замочите пшеницу в воде на ночь.
2. Слейте воду, залейте свежей (2 л) и варите на медленном огне до готовности (около 1 часа).
3. Мак залейте кипятком на 30 минут, затем измельчите в ступке или в блендере.
4. Порежьте сухофрукты, орехи измельчите.
5. Смешайте пшеницу, мак, орехи, сухофрукты и мед. По желанию добавьте немного воды для более редкой текстуры.
2. Винегрет
Яркий овощной салат – отличный выбор для детского меню.
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.
- картофель – 3 шт.
- морковь – 2 шт.
- соленые огурцы – 2 шт.
- квашеная капуста - 100 г
- зеленый горошек – 100 г
- масло (подсолнечное) – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Отварите свеклу, картофель и морковь до готовности.
2. Охладите и почистите.
3. Нарежьте все овощи маленькими кубиками.
4. Добавьте квашеную капусту, зеленый горошек и мелко нарезанные огурцы.
5. Заправьте растительным маслом и перемешайте.
3. Картофель с мясом в духовке
Вкусное и сытное блюдо, которое подойдет и детям, и взрослым.
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг
- куриное филе – 500 г
- сметана – 200 мл.
- чеснок – 2 зубчика
- твердый сыр – 100 г
- соль, перец, зелень по вкусу
Способ приготовления:
1. Почистите картофель, нарежьте кружочками.
2. Куриное филе порежьте кусочками, замаринуйте в сметане с измельченным чесноком, солью и перцем.
3. В форму для запекания выложите слоями картофель, курицу и снова картофель.
4. Посыпьте тертым сыром и запекайте 40 минут при температуре 180 градусов.
4. Вареники с вишнями
Сладкие вареники идеально подходят как десерт.
Ингредиенты:
- мука – 500 г
- яйцо – 1 шт.
- вода – 200 мл
- соль - щепотка
- вишни без косточек - 300 г
- сахар – 3 ст. л.
Способ приготовления:
1. Замесите тесто из муки, яйца, воды и соли, дайте ему "отдохнуть" 30 минут.
2. Раскатайте тонкие пласты, вырежьте кружочки.
3. В каждый кружочек положите несколько вишен и немного сахара, защипните края.
3. Варить в кипящей подсоленной воде 5-7 минут.
5. Фруктовый салат
Свежий и полезный десерт для детей.
Ингредиенты:
- яблоки – 2 шт.
- банан – 1 шт.
- апельсин – 1 шт.
- киви – 1 шт.
- натуральный йогурт – 100 мл.
- мед – 1 ст.л. (по желанию)
Способ приготовления:
1. Нарежьте все фрукты кубиками.
2. Смешайте их в миске, добавьте йогурт и мед.
3. Перемешайте и подавайте сразу после приготовления.
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