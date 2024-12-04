Что приготовить детям на Рождество: топ-5 блюд, которые точно 'зайдут'

Рождество – это время семейного тепла и уюта, а также отличная возможность побаловать детей вкусными и полезными блюдами. Именно такая еда навсегда запечатлеется в памяти малышей и будет навеивать приятные воспоминания.

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Редакция OBOZ.UA подготовила подборку из пяти рецептов, которые идеально подойдут для праздничного стола и обязательно понравятся малышам. Они не только вкусные, но и питательные.

1. Кутья из пшеницы

Это традиционное блюдо богато питательными ингредиентами и имеет праздничный символизм.

Ингредиенты:

пшеница (или рис для более легкого варианта) – 200 г

мак – 100 г

мед – 3 ст. л.

орехи (грецкие или миндаль) – 50 г

сухофрукты (изюм, курага) – 50 г

вода для варки

Способ приготовления:

1. Замочите пшеницу в воде на ночь.

2. Слейте воду, залейте свежей (2 л) и варите на медленном огне до готовности (около 1 часа).

3. Мак залейте кипятком на 30 минут, затем измельчите в ступке или в блендере.

4. Порежьте сухофрукты, орехи измельчите.

5. Смешайте пшеницу, мак, орехи, сухофрукты и мед. По желанию добавьте немного воды для более редкой текстуры.

2. Винегрет

Яркий овощной салат – отличный выбор для детского меню.

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.

картофель – 3 шт.

морковь – 2 шт.

соленые огурцы – 2 шт.

квашеная капуста - 100 г

зеленый горошек – 100 г

масло (подсолнечное) – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Отварите свеклу, картофель и морковь до готовности.

2. Охладите и почистите.

3. Нарежьте все овощи маленькими кубиками.

4. Добавьте квашеную капусту, зеленый горошек и мелко нарезанные огурцы.

5. Заправьте растительным маслом и перемешайте.

3. Картофель с мясом в духовке

Вкусное и сытное блюдо, которое подойдет и детям, и взрослым.

Ингредиенты:

картофель – 1 кг

куриное филе – 500 г

сметана – 200 мл.

чеснок – 2 зубчика

твердый сыр – 100 г

соль, перец, зелень по вкусу

Способ приготовления:

1. Почистите картофель, нарежьте кружочками.

2. Куриное филе порежьте кусочками, замаринуйте в сметане с измельченным чесноком, солью и перцем.

3. В форму для запекания выложите слоями картофель, курицу и снова картофель.

4. Посыпьте тертым сыром и запекайте 40 минут при температуре 180 градусов.

4. Вареники с вишнями

Сладкие вареники идеально подходят как десерт.

Ингредиенты:

мука – 500 г

яйцо – 1 шт.

вода – 200 мл

соль - щепотка

вишни без косточек - 300 г

сахар – 3 ст. л.

Способ приготовления:

1. Замесите тесто из муки, яйца, воды и соли, дайте ему "отдохнуть" 30 минут.

2. Раскатайте тонкие пласты, вырежьте кружочки.

3. В каждый кружочек положите несколько вишен и немного сахара, защипните края.

3. Варить в кипящей подсоленной воде 5-7 минут.

5. Фруктовый салат

Свежий и полезный десерт для детей.

Ингредиенты:

яблоки – 2 шт.

банан – 1 шт.

апельсин – 1 шт.

киви – 1 шт.

натуральный йогурт – 100 мл.

мед – 1 ст.л. (по желанию)

Способ приготовления:

1. Нарежьте все фрукты кубиками.

2. Смешайте их в миске, добавьте йогурт и мед.

3. Перемешайте и подавайте сразу после приготовления.

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