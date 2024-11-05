Что приготовить на школьную ярмарку, чтобы все продать: интересные идеи сладкого и соленого столов
Для занятых родителей организовать школьную ярмарку – это настоящий квест. Еда для такого события должна быть разнообразной, компактной и привлекательной. Но если воспользоваться следующей подборкой, вы сможете значительно сэкономить время.
Идеями сладких и соленых блюд, а также напитков для ярмарки поделилась фудблогер Виталина с ником v.vanilinka в Instagram. Дети будут в восторге.
Идеи блюд для школьной ярмарки:
1. Вареники с разными начинками. Они могут быть как магазинные, так и домашние, главное продумайте как дети будут есть (тарелки, вилки, салфетки).
2. Блинчики сладкие и соленые (магазинные или домашние). Также нужно подумать о приборах.
3. Бутерброды с черным хлебом, салом и соленым огурцом.
4. Горячая пицца. За ней всегда стоит очередь. Родители, у которых нет времени готовить, сбрасываются, кто-то закупает и привозит пиццу, которую продаем по кусочкам (не забудьте про тарелки, пакеты, салфетки).
5. Домашние мини-пиццы.
6. Если есть доступ к розетке, можно приготовить горячие сэндвичи в электрогриле или с помощью сэндвичницы (пригодится хлеб, колбаска, сыр, кетчуп и салфетки).
7. Хот-доги (булка, сосиска, салат из капусты или моркови по-корейски, соусы).
8. Сэндвичи с ветчиной, сыром и зеленью.
9. Сосиски в тесте
Что можно приготовить из сладостей:
1. Рыхлые синабоны с корицей.
2. Слойки из слоеного теста с начинками.
3. Пышные пончики с начинкой или с глазурью.
4. Глазированный зефир в виде эскимо.
5. Кейкпопсы в форме эскимо, мордочки животного или в виде пончика на палочке.
6. Домашние трубочки или орешки со сгущенкой.
7. Оригинально оформленный вафельный торт (например, покройте его шоколадом с орешками).
8. Маршмеллоу в виде животных (можно заказать у кондитера и продавать поштучно).
9. Яркое безе на палочках (бюджетно в плане стоимости ингредиентов).
Варианты напитков
1. Какао с маршмеллоу или сливками.
2. Детский глинтвейн.
3. Фруктовые чаи.
4. Холодные лимонады или коктейли
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: