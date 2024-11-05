Что приготовить на школьную ярмарку, чтобы все продать: интересные идеи сладкого и соленого столов

Для занятых родителей организовать школьную ярмарку – это настоящий квест. Еда для такого события должна быть разнообразной, компактной и привлекательной. Но если воспользоваться следующей подборкой, вы сможете значительно сэкономить время.

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Идеями сладких и соленых блюд, а также напитков для ярмарки поделилась фудблогер Виталина с ником v.vanilinka в Instagram. Дети будут в восторге.

Идеи блюд для школьной ярмарки:

1. Вареники с разными начинками. Они могут быть как магазинные, так и домашние, главное продумайте как дети будут есть (тарелки, вилки, салфетки).

2. Блинчики сладкие и соленые (магазинные или домашние). Также нужно подумать о приборах.

3. Бутерброды с черным хлебом, салом и соленым огурцом.

4. Горячая пицца. За ней всегда стоит очередь. Родители, у которых нет времени готовить, сбрасываются, кто-то закупает и привозит пиццу, которую продаем по кусочкам (не забудьте про тарелки, пакеты, салфетки).

5. Домашние мини-пиццы.

6. Если есть доступ к розетке, можно приготовить горячие сэндвичи в электрогриле или с помощью сэндвичницы (пригодится хлеб, колбаска, сыр, кетчуп и салфетки).

7. Хот-доги (булка, сосиска, салат из капусты или моркови по-корейски, соусы).

8. Сэндвичи с ветчиной, сыром и зеленью.

9. Сосиски в тесте

Что можно приготовить из сладостей:

1. Рыхлые синабоны с корицей.

2. Слойки из слоеного теста с начинками.

3. Пышные пончики с начинкой или с глазурью.

4. Глазированный зефир в виде эскимо.

5. Кейкпопсы в форме эскимо, мордочки животного или в виде пончика на палочке.

6. Домашние трубочки или орешки со сгущенкой.

7. Оригинально оформленный вафельный торт (например, покройте его шоколадом с орешками).

8. Маршмеллоу в виде животных (можно заказать у кондитера и продавать поштучно).

9. Яркое безе на палочках (бюджетно в плане стоимости ингредиентов).

Варианты напитков

1. Какао с маршмеллоу или сливками.

2. Детский глинтвейн.

3. Фруктовые чаи.

4. Холодные лимонады или коктейли

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