Что приготовить ребенку из шпината: получится и полезно, и вкусно

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Что приготовить ребенку из шпината: получится и полезно, и вкусно

Шпинат – очень питательная зелень, которую следует добавить в рацион ребенка. Для того, чтобы это получилось действительно вкусно, и малыш не отказался, можно сделать оладьи из такого продукта.

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Идея приготовления вкусных и полезных оладий для детей опубликована на странице фудблогерки Карины с ником karinazinkoo в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Что приготовить ребенку из шпината: получится и полезно, и вкусно

Ингредиенты:

  • банан – 1 шт.
  • шпинат – горсть
  • яйца – 1 шт.
  • кефир – 80 миллилитров
  • цельнозерновая мука – 2 ст.л.

Способ приготовления:

Что приготовить ребенку из шпината: получится и полезно, и вкусно

1. Почистите банан, выложите в чашу блендера.

2. Добавьте горсть шпината.

Что приготовить ребенку из шпината: получится и полезно, и вкусно

3. Туда же разбейте одно яйцо.

Что приготовить ребенку из шпината: получится и полезно, и вкусно

4. Добавьте 80 мг кефира.

5. Взбейте блендером.

Что приготовить ребенку из шпината: получится и полезно, и вкусно

6. К полученной массе добавьте 2 столовые ложки цельнозерновой муки.

7. На разогретой сковороде пожарьте оладьи по несколько минут с обеих сторон.

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