Что приготовить ребенку из шпината: получится и полезно, и вкусно

Шпинат – очень питательная зелень, которую следует добавить в рацион ребенка. Для того, чтобы это получилось действительно вкусно, и малыш не отказался, можно сделать оладьи из такого продукта.

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Идея приготовления вкусных и полезных оладий для детей опубликована на странице фудблогерки Карины с ником karinazinkoo в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

банан – 1 шт.

шпинат – горсть

яйца – 1 шт.

кефир – 80 миллилитров

цельнозерновая мука – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Почистите банан, выложите в чашу блендера.

2. Добавьте горсть шпината.

3. Туда же разбейте одно яйцо.

4. Добавьте 80 мг кефира.

5. Взбейте блендером.

6. К полученной массе добавьте 2 столовые ложки цельнозерновой муки.

7. На разогретой сковороде пожарьте оладьи по несколько минут с обеих сторон.

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