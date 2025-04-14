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Что приготовить ребенку из шпината: получится и полезно, и вкусно
Шпинат – очень питательная зелень, которую следует добавить в рацион ребенка. Для того, чтобы это получилось действительно вкусно, и малыш не отказался, можно сделать оладьи из такого продукта.
Идея приготовления вкусных и полезных оладий для детей опубликована на странице фудблогерки Карины с ником karinazinkoo в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- банан – 1 шт.
- шпинат – горсть
- яйца – 1 шт.
- кефир – 80 миллилитров
- цельнозерновая мука – 2 ст.л.
Способ приготовления:
1. Почистите банан, выложите в чашу блендера.
2. Добавьте горсть шпината.
3. Туда же разбейте одно яйцо.
4. Добавьте 80 мг кефира.
5. Взбейте блендером.
6. К полученной массе добавьте 2 столовые ложки цельнозерновой муки.
7. На разогретой сковороде пожарьте оладьи по несколько минут с обеих сторон.
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