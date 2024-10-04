Что приготовить ребенку из тыквы на завтрак: хорошая идея на каждый день

Если вы хотите добавить полезную сезонную тыкву в рацион ребенка, попробуйте сделать тыквенные панкейки. Они получаются достаточно сладкими, очень мягкими и пышными. Идеально подойдут к чаю или какао на завтрак.

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Идея приготовления рыхлых тыквенных панкейков опубликована на странице известной украинской кулинара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Овощ нужно добавить в тесто в виде пюре.

Ингредиенты:

молоко – 120 мл.

тыквенное пюре – 200 г

яйца – 2 шт.

кленовый сироп или сахар – 30 г

сливочное масло – 30 г

мука – 200 г

разрыхлитель – 5 г

Способ приготовления:

1. Почистить и порезать тыкву на маленькие кусочки.

2. Переложить в кастрюлю и варить, пока она не станет мягкой.

3. Переложить тыкву в мерный стакан и взбить погружным блендером до консистенции пюре.

4. Добавьте в пюре яйца, кленовый сироп, растопленное сливочное масло и снова взбить погружным блендером.

5. Смешать муку с разрыхлителем и добавить в несколько приемов, перемешивая блендером до однородности.

6. После этого влить молоко. Перемешать. Тесто готово.

7. Выложить тесто небольшими порциями на разогретую сковороду и накрыть крышкой на 1-2 минуты.

8. Перевернуть панкейки, влить в сковороду чайную ложку воды и накрыть крышкой. Жарить еще 1 минуту при средней температуре.

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