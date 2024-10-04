Что приготовить ребенку из тыквы на завтрак: хорошая идея на каждый день
Если вы хотите добавить полезную сезонную тыкву в рацион ребенка, попробуйте сделать тыквенные панкейки. Они получаются достаточно сладкими, очень мягкими и пышными. Идеально подойдут к чаю или какао на завтрак.
Идея приготовления рыхлых тыквенных панкейков опубликована на странице известной украинской кулинара Лизы Глинской (lizaglinskaya) в Instagram. Овощ нужно добавить в тесто в виде пюре.
Ингредиенты:
- молоко – 120 мл.
- тыквенное пюре – 200 г
- яйца – 2 шт.
- кленовый сироп или сахар – 30 г
- сливочное масло – 30 г
- мука – 200 г
- разрыхлитель – 5 г
Способ приготовления:
1. Почистить и порезать тыкву на маленькие кусочки.
2. Переложить в кастрюлю и варить, пока она не станет мягкой.
3. Переложить тыкву в мерный стакан и взбить погружным блендером до консистенции пюре.
4. Добавьте в пюре яйца, кленовый сироп, растопленное сливочное масло и снова взбить погружным блендером.
5. Смешать муку с разрыхлителем и добавить в несколько приемов, перемешивая блендером до однородности.
6. После этого влить молоко. Перемешать. Тесто готово.
7. Выложить тесто небольшими порциями на разогретую сковороду и накрыть крышкой на 1-2 минуты.
8. Перевернуть панкейки, влить в сковороду чайную ложку воды и накрыть крышкой. Жарить еще 1 минуту при средней температуре.
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