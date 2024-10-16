Что приготовить ребенку на Хеллоуин за 10 минут из минимума продуктов: оригинальная идея

Мистическое настроение Хеллоуина можно воплотить в атмосферных десертах. А для того, чтобы их приготовить, вам понадобится максимум 10 минут. Вкусные шоколадные паутинки можно сделать всего из трех ингредиентов.

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Идея приготовления элементарного десерта детям на Хеллоуин опубликована на странице фудблогера Софии с ником sophie.diyguru в TikTok. Делать такое лакомство можно вместе с малышами.

Ингредиенты:

палочки для кренделей

шоколад (также можно использовать белый шоколад)

посыпка для украшения

Способ приготовления:

1. Соберите основание из 8 палочек для кренделей.

2. Растопите шоколад.

3. Нарисуйте им паутинку.

4. Посыпьте топингом.

5. Поставить в холодильник на 30 минут.

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