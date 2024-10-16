Что приготовить ребенку на Хеллоуин за 10 минут из минимума продуктов: оригинальная идея

Екатерина Ягович
Моя столовая
66
Что приготовить ребенку на Хеллоуин за 10 минут из минимума продуктов: оригинальная идея

Мистическое настроение Хеллоуина можно воплотить в атмосферных десертах. А для того, чтобы их приготовить, вам понадобится максимум 10 минут. Вкусные шоколадные паутинки можно сделать всего из трех ингредиентов.

Видео дня

Идея приготовления элементарного десерта детям на Хеллоуин опубликована на странице фудблогера Софии с ником sophie.diyguru в TikTok. Делать такое лакомство можно вместе с малышами.

Что приготовить ребенку на Хеллоуин за 10 минут из минимума продуктов: оригинальная идея

Ингредиенты:

  • палочки для кренделей
  • шоколад (также можно использовать белый шоколад)
  • посыпка для украшения

Способ приготовления:

Что приготовить ребенку на Хеллоуин за 10 минут из минимума продуктов: оригинальная идея

1. Соберите основание из 8 палочек для кренделей.

2. Растопите шоколад.

Что приготовить ребенку на Хеллоуин за 10 минут из минимума продуктов: оригинальная идея

3. Нарисуйте им паутинку.

4. Посыпьте топингом.

Что приготовить ребенку на Хеллоуин за 10 минут из минимума продуктов: оригинальная идея

5. Поставить в холодильник на 30 минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда