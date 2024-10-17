Что приготовить ребенку на перекус в школу: рецепт беглых панкейков от Ольги Мартыновской

Ингредиенты для такого перекуса точно всегда есть на вашей кухне, поэтому изделия можно приготовить в любой нужный момент. Речь идет о популярных панкейках. Это достаточно трендовое блюдо, которое особенно любят дети. Потому получится сытно и очень вкусно.

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Идея приготовления пышных панкейков для ребенка на перкус опубликована на странице известного украинского кулинара Ольги Мартыновской (olga martynovska) в Instagram. Подавать можно с любимыми фруктами и медом.

Ингредиенты:

разрыхлитель – 3 кофейные ложки

сахар – 50 г

мука – 200 г

ванильный сахар

соль – щепотка

яйца – 2 шт.

молоко – 300 мл.

сливочное масло – 50 г (растопленное)

Способ приготовления:

1. В миску высыпаем муку.

2. Добавляем соль.

3. Разбиваем яйца.

4. Хорошо перемешиваем.

5. Добавляем остальные ингредиенты.

6. Снова перемешиваем.

7. Набирая черпаком тесто, налить его на сковородку.

8. Перевернуть изделие тогда, когда сверху образуются пузырьки.

9. Подавать с медом и излюбленными фруктами.

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