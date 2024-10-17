Что приготовить ребенку на перекус в школу: рецепт беглых панкейков от Ольги Мартыновской

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Что приготовить ребенку на перекус в школу: рецепт беглых панкейков от Ольги Мартыновской

Ингредиенты для такого перекуса точно всегда есть на вашей кухне, поэтому изделия можно приготовить в любой нужный момент. Речь идет о популярных панкейках. Это достаточно трендовое блюдо, которое особенно любят дети. Потому получится сытно и очень вкусно.

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Идея приготовления пышных панкейков для ребенка на перкус опубликована на странице известного украинского кулинара Ольги Мартыновской (olga martynovska) в Instagram. Подавать можно с любимыми фруктами и медом.

Что приготовить ребенку на перекус в школу: рецепт беглых панкейков от Ольги Мартыновской

Ингредиенты:

  • разрыхлитель – 3 кофейные ложки
  • сахар – 50 г
  • мука – 200 г
  • ванильный сахар
  • соль – щепотка
  • яйца – 2 шт.
  • молоко – 300 мл.
  • сливочное масло – 50 г (растопленное)

Способ приготовления:

Что приготовить ребенку на перекус в школу: рецепт беглых панкейков от Ольги Мартыновской

1. В миску высыпаем муку.

2. Добавляем соль.

3. Разбиваем яйца.

Что приготовить ребенку на перекус в школу: рецепт беглых панкейков от Ольги Мартыновской

4. Хорошо перемешиваем.

5. Добавляем остальные ингредиенты.

Что приготовить ребенку на перекус в школу: рецепт беглых панкейков от Ольги Мартыновской

6. Снова перемешиваем.

7. Набирая черпаком тесто, налить его на сковородку.

Что приготовить ребенку на перекус в школу: рецепт беглых панкейков от Ольги Мартыновской

8. Перевернуть изделие тогда, когда сверху образуются пузырьки.

9. Подавать с медом и излюбленными фруктами.

Что приготовить ребенку на перекус в школу: рецепт беглых панкейков от Ольги Мартыновской

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