Что приготовить ребенку на завтрак, если уж попробовали все: интересный вариант

Для питательного завтрака ребенку можно использовать бананы. Это довольно сладкий и полезный фрукт, из которого получается вкусный и простой в приготовлении большой блинчик. Всё нужно просто пожарить на сковороде и можно подавать.

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Идея приготовления бананового блинчика для ребенка на завтрак опубликована на странице фудблогера Юлии с ником july silver ua в Instagram. Это даже проще, чем оладьи.

1. Почистить и порезать два банана.

2. Разбить в миску 2-3 яйца.

3. Добавить сахар по желанию.

4. Засыпать 100 г муки.

5. Налить 150 миллилитров молока.

6. Все хорошо перемешать венчиком.

7. В конце добавить столовую ложку растительного масла.

8. Сковороду смазать сливочным маслом.

9. Посыпать сахаром.

10. Выложить нарезанные бананы.

11. Сверху вылить тесто.

12. Жарить под закрытой крышкой на маленьком огне около 10 минут.

13. С помощью тарелки перевернуть.

14. Кроме того жарить 3-4 минуты.

15. По желанию полить растопленным шоколадом.

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