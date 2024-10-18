Что приготовить ребенку на завтрак, если уж попробовали все: интересный вариант

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Что приготовить ребенку на завтрак, если уж попробовали все: интересный вариант

Для питательного завтрака ребенку можно использовать бананы. Это довольно сладкий и полезный фрукт, из которого получается вкусный и простой в приготовлении большой блинчик. Всё нужно просто пожарить на сковороде и можно подавать.

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Идея приготовления бананового блинчика для ребенка на завтрак опубликована на странице фудблогера Юлии с ником july silver ua в Instagram. Это даже проще, чем оладьи.

Что приготовить ребенку на завтрак, если уж попробовали все: интересный вариант

1. Почистить и порезать два банана.

2. Разбить в миску 2-3 яйца.

3. Добавить сахар по желанию.

Что приготовить ребенку на завтрак, если уж попробовали все: интересный вариант

4. Засыпать 100 г муки.

5. Налить 150 миллилитров молока.

6. Все хорошо перемешать венчиком.

Что приготовить ребенку на завтрак, если уж попробовали все: интересный вариант

7. В конце добавить столовую ложку растительного масла.

8. Сковороду смазать сливочным маслом.

9. Посыпать сахаром.

Что приготовить ребенку на завтрак, если уж попробовали все: интересный вариант

10. Выложить нарезанные бананы.

11. Сверху вылить тесто.

Что приготовить ребенку на завтрак, если уж попробовали все: интересный вариант

12. Жарить под закрытой крышкой на маленьком огне около 10 минут.

13. С помощью тарелки перевернуть.

Что приготовить ребенку на завтрак, если уж попробовали все: интересный вариант

14. Кроме того жарить 3-4 минуты.

15. По желанию полить растопленным шоколадом.

Что приготовить ребенку на завтрак, если уж попробовали все: интересный вариант

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