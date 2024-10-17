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Что приготовить ребенку на завтрак перед садом или школой: рецепт манных кексиков
Если ваш ребенок не очень любит манную кашу на завтрак, можно подать эту полезную курупу в виде кексов. Для того, чтобы их сделать, вам понадобится всего 4 простых ингредиента. Изделия получатся очень питательными и точно понравятся малышам.
Идея приготовления манных кексов для детей на завтрак опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Выпекаются максимум 25 минут.
Ингредиенты:
- детский сырок – 1 шт.
- яйца – 1 шт.
- манная крупа – 2 ст.л.
- ягоды – по вкусу
Способ приготовления:
1. В миску выкладываем детский сырок.
2. Добавляем яйцо.
3. Засыпаем указанное количество манки.
4. Все это хорошо перемешиваем.
5. Добавляем любимые ягоды.
6. Разливаем тесто по формочкам.
7. Ставим в духовку на 25 минут.
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