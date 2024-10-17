Что приготовить ребенку на завтрак перед садом или школой: рецепт манных кексиков

Если ваш ребенок не очень любит манную кашу на завтрак, можно подать эту полезную курупу в виде кексов. Для того, чтобы их сделать, вам понадобится всего 4 простых ингредиента. Изделия получатся очень питательными и точно понравятся малышам.

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Идея приготовления манных кексов для детей на завтрак опубликована на странице фудблогера с ником karoli li2 в Instagram. Выпекаются максимум 25 минут.

Ингредиенты:

детский сырок – 1 шт.

яйца – 1 шт.

манная крупа – 2 ст.л.

ягоды – по вкусу

Способ приготовления:

1. В миску выкладываем детский сырок.

2. Добавляем яйцо.

3. Засыпаем указанное количество манки.

4. Все это хорошо перемешиваем.

5. Добавляем любимые ягоды.

6. Разливаем тесто по формочкам.

7. Ставим в духовку на 25 минут.

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