Что вкусно приготовить детям из куриного филе: рецепт полезных и сочных куриных гнезд
Вместо жирных котлет детям можно приготовить вкусные куриные гнезда. Для этого блюда вам понадобятся овощи, а также обычный куриный фарш. Сформированные гнезда нужно запечь, а масло вам для этого не понадобится.
Идея приготовления диетических куриных гнезд для детей опубликована на странице фудблогера Карины с ником karinazinkoo в Instagram. Для такого блюда вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- куриное филе – 50 г
- средняя морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- микс овощей – для начинки
- твердый сыр
Способ приготовления:
1. Куриное филе выложить в чашу блендера.
2. Добавить натертую морковь.
3. Положить четвертую часть луковицы.
4. Овощи предварительно отварить до полуготовности.
5. После этого овощи немного разомнуть вилкой и добавить сметану, хорошо перемешать.
6. Туда же натереть немного сыра.
7. Из морковно-мясной массы сформировать небольшие шарики, сделать углубление.
8. В углубление выложить овощную начинку.
9. Выпекать в разогретой духовке примерно 20-25 минут при температуре 180 градусов.
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