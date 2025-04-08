Что вкусно приготовить детям из куриного филе: рецепт полезных и сочных куриных гнезд

Вместо жирных котлет детям можно приготовить вкусные куриные гнезда. Для этого блюда вам понадобятся овощи, а также обычный куриный фарш. Сформированные гнезда нужно запечь, а масло вам для этого не понадобится.

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Идея приготовления диетических куриных гнезд для детей опубликована на странице фудблогера Карины с ником karinazinkoo в Instagram. Для такого блюда вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

куриное филе – 50 г

средняя морковь – 1 шт.

лук – 1 шт.

микс овощей – для начинки

твердый сыр

Способ приготовления:

1. Куриное филе выложить в чашу блендера.

2. Добавить натертую морковь.

3. Положить четвертую часть луковицы.

4. Овощи предварительно отварить до полуготовности.

5. После этого овощи немного разомнуть вилкой и добавить сметану, хорошо перемешать.

6. Туда же натереть немного сыра.

7. Из морковно-мясной массы сформировать небольшие шарики, сделать углубление.

8. В углубление выложить овощную начинку.

9. Выпекать в разогретой духовке примерно 20-25 минут при температуре 180 градусов.

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