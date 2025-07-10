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Что вкусно приготовить ребенку из овсянки: не просто серая каша
Если ваш ребенок не любит овсянку в виде каши, приготовьте такой продукт по-новому. Отличным вариантом будет сделать воздушные овсяные оладьи с добавлением яблока.
Идея приготовления нежных овсяных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Алины (alinka cook with love) в Instagram. сахар вам не понадобится, поэтому блюдо получится максимально питательным.
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 300 г.
- яйца – 1 шт.
- кефир – 200 мл.
- яблоко – 2 шт.
- масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Овсяные хлопья измельчить в блендере.
2. Добавить натертые яблоки.
3. Разбить яйцо.
4. Влить кефир и масло.
5. Все перемешать.
6. Сформировать панкейки и обжарить с обеих сторон по несколько минут.
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