Что вкусно приготовить ребенку из овсянки: не просто серая каша

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Что вкусно приготовить ребенку из овсянки: не просто серая каша

Если ваш ребенок не любит овсянку в виде каши, приготовьте такой продукт по-новому. Отличным вариантом будет сделать воздушные овсяные оладьи с добавлением яблока.

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Идея приготовления нежных овсяных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Алины (alinka cook with love) в Instagram. сахар вам не понадобится, поэтому блюдо получится максимально питательным.

Что вкусно приготовить ребенку из овсянки: не просто серая каша

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 300 г.
  • яйца – 1 шт.
  • кефир – 200 мл.
  • яблоко – 2 шт.
  • масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Что вкусно приготовить ребенку из овсянки: не просто серая каша

1. Овсяные хлопья измельчить в блендере.

Что вкусно приготовить ребенку из овсянки: не просто серая каша

2. Добавить натертые яблоки.

3. Разбить яйцо.

Что вкусно приготовить ребенку из овсянки: не просто серая каша

4. Влить кефир и масло.

Что вкусно приготовить ребенку из овсянки: не просто серая каша

5. Все перемешать.

6. Сформировать панкейки и обжарить с обеих сторон по несколько минут.

Что вкусно приготовить ребенку из овсянки: не просто серая каша

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