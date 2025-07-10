Что вкусно приготовить ребенку из овсянки: не просто серая каша

Если ваш ребенок не любит овсянку в виде каши, приготовьте такой продукт по-новому. Отличным вариантом будет сделать воздушные овсяные оладьи с добавлением яблока.

Видео дня

Идея приготовления нежных овсяных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Алины (alinka cook with love) в Instagram. сахар вам не понадобится, поэтому блюдо получится максимально питательным.

Ингредиенты:

овсяные хлопья – 300 г.

яйца – 1 шт.

кефир – 200 мл.

яблоко – 2 шт.

масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Овсяные хлопья измельчить в блендере.

2. Добавить натертые яблоки.

3. Разбить яйцо.

4. Влить кефир и масло.

5. Все перемешать.

6. Сформировать панкейки и обжарить с обеих сторон по несколько минут.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: