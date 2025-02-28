Действительно ли детям обязательно нужно есть суп: ответ эксперта

Многие родители уверены, что суп – это обязательный элемент детского рациона, без которого невозможно здоровое питание. Такое мнение навязывали еще с советских времен, и оно до сих пор остается популярным. Однако современные эксперты по детскому питанию отмечают, что ежедневное потребление супа – это скорее традиция, чем жизненная необходимость. Главное – сбалансированное питание, а не обязательное присутствие жидкого блюда в меню.

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О том, действительно ли супы необходимы детям и стоит ли заставлять их есть, рассказала диетолог Елена Мотова в эксклюзивном комментарии изданию Village. Родителям точно пригодятся эти советы.

Обязательно ли детям есть суп

Супы являются полезными и легкими в усвоении блюдом, поскольку содержат много жидкостей, овощей и белковых компонентов. Однако это не значит, что без них детский рацион будет неполноценным. Все необходимые питательные вещества можно получить из других блюд: овощных гарниров, каш, мяса, рыбы, молочных продуктов.

Также следует учитывать пищевые предпочтения ребенка. Если она не любит супы, нет смысла заставлять ее их есть. Принуждение только сформирует отрицательное отношение к пище и процессу приема пищи в целом.

Стоит ли давать ребенку суп каждый день

Нет необходимости заставлять ребенка есть суп каждый день. Если она любит это блюдо – отлично, можно предлагать разные варианты: овощные, мясные, рыбные, крем-супы. Если суп не вызывает у ребенка энтузиазма, можно давать его 2-3 раза в неделю или заменить другими полезными блюдами.

Главное – обеспечить ребенка разнообразным и сбалансированным питанием, содержащим все необходимые белки, жиры, углеводы, витамины и минералы. И тогда она будет расти здоровой, независимо от того, есть ли суп в ее рационе каждый день.

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