Домашнее арахисовое печенье: как приготовить элементарный десерт
Печенье – отличный вариант перекуса для ребенка. К тому же такой десерт очень легко можно приготовить в домашних условиях. Для основы можно выбрать арахис, но следует помнить, что он аллерген, поэтому следует адаптировать такой продукт в рацион, согласно возрасту ребенка.
Идея приготовления арахисового печенья для детей опубликована на странице фудблогера Карины с ником karinazinkoo в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.
Ингредиенты:
- арахисовая паста – 100 г
- яйца – 1 шт.
- растопленное сливочное масло или масло ГХИ – 50 г
- мука – 3 ст.л. с горкой
- разрыхлитель – 1 ч.л.
Способ приготовления:
1. В миску выложить арахисовую пасту, яйцо, сливочное масло.
2. Засыпать муку и разрыхлитель.
3. Всё хорошо размешать.
4. Сформировать шарики и немного их сплюснуть.
5. Выложить на противень, застеленный пергаментом.
5. Выпекать 10 минут в хорошо разогретой духовке при температуре 180 градусов.
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