Домашнее арахисовое печенье: как приготовить элементарный десерт

Печенье – отличный вариант перекуса для ребенка. К тому же такой десерт очень легко можно приготовить в домашних условиях. Для основы можно выбрать арахис, но следует помнить, что он аллерген, поэтому следует адаптировать такой продукт в рацион, согласно возрасту ребенка.

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Идея приготовления арахисового печенья для детей опубликована на странице фудблогера Карины с ником karinazinkoo в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Ингредиенты:

арахисовая паста – 100 г

яйца – 1 шт.

растопленное сливочное масло или масло ГХИ – 50 г

мука – 3 ст.л. с горкой

разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

1. В миску выложить арахисовую пасту, яйцо, сливочное масло.

2. Засыпать муку и разрыхлитель.

3. Всё хорошо размешать.

4. Сформировать шарики и немного их сплюснуть.

5. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

5. Выпекать 10 минут в хорошо разогретой духовке при температуре 180 градусов.

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