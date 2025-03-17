Домашнее арахисовое печенье: как приготовить элементарный десерт

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Домашнее арахисовое печенье: как приготовить элементарный десерт

Печенье – отличный вариант перекуса для ребенка. К тому же такой десерт очень легко можно приготовить в домашних условиях. Для основы можно выбрать арахис, но следует помнить, что он аллерген, поэтому следует адаптировать такой продукт в рацион, согласно возрасту ребенка.

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Идея приготовления арахисового печенья для детей опубликована на странице фудблогера Карины с ником karinazinkoo в Instagram. Вам понадобится всего 5 ингредиентов.

Домашнее арахисовое печенье: как приготовить элементарный десерт

Ингредиенты:

  • арахисовая паста – 100 г
  • яйца – 1 шт.
  • растопленное сливочное масло или масло ГХИ – 50 г
  • мука – 3 ст.л. с горкой
  • разрыхлитель – 1 ч.л.

Способ приготовления:

Домашнее арахисовое печенье: как приготовить элементарный десерт

1. В миску выложить арахисовую пасту, яйцо, сливочное масло.

2. Засыпать муку и разрыхлитель.

Домашнее арахисовое печенье: как приготовить элементарный десерт

3. Всё хорошо размешать.

Домашнее арахисовое печенье: как приготовить элементарный десерт

4. Сформировать шарики и немного их сплюснуть.

Домашнее арахисовое печенье: как приготовить элементарный десерт

5. Выложить на противень, застеленный пергаментом.

Домашнее арахисовое печенье: как приготовить элементарный десерт

5. Выпекать 10 минут в хорошо разогретой духовке при температуре 180 градусов.

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