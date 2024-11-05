Домашние глазированные сырки с малиной: вкусный рецепт для детей
Глазированные сырки в шоколаде – это десерт, от которого в восторге каждый ребенок. И если раньше вы покупали такую вкусность в магазине, теперь легко сможете сделать в домашних условиях. Это будет гораздо безопаснее и полезнее.
Идея приготовления домашних глазированных сырков опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Для начинки и декора будет вкусно использовать сублимированные ягоды.
Ингредиенты:
- сыр – 350 г
- сливочное масло – 40 г
- сахарная пудра – 50 г
- порошок сублимированной малины – 1 ст.л.
- черный/молочный/белый шоколад – 150 г
- масло – 25 мл.
- сублимированная малина и клубника
Способ приготовления:
1. В сыр добавить сахарную пудру, растопленное сливочное масло и порошок из сублимированной малины. Он придаст насыщенный малиновый вкус и аромат.
2. С помощью блендера взбить до однородности.
3. Переложить массу в кондитерский мешок и разложить по форме. Если нет формы то можете сформировать сырочки в пищевой пленке.
4. Отправить в морозильную камеру на 1-2 часа.
5. Когда сырки застыли приготовить глазурь.
6. Расстопит шоколад с маслом в микроволновке или на водяной бане.
7. Сырья достать из формы и сразу украсить сублимированными ягодами.
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