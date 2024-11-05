Домашние глазированные сырки с малиной: вкусный рецепт для детей

Глазированные сырки в шоколаде – это десерт, от которого в восторге каждый ребенок. И если раньше вы покупали такую вкусность в магазине, теперь легко сможете сделать в домашних условиях. Это будет гораздо безопаснее и полезнее.

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Идея приготовления домашних глазированных сырков опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli cooking в Instagram. Для начинки и декора будет вкусно использовать сублимированные ягоды.

Ингредиенты:

сыр – 350 г

сливочное масло – 40 г

сахарная пудра – 50 г

порошок сублимированной малины – 1 ст.л.

черный/молочный/белый шоколад – 150 г

масло – 25 мл.

сублимированная малина и клубника

Способ приготовления:

1. В сыр добавить сахарную пудру, растопленное сливочное масло и порошок из сублимированной малины. Он придаст насыщенный малиновый вкус и аромат.

2. С помощью блендера взбить до однородности.

3. Переложить массу в кондитерский мешок и разложить по форме. Если нет формы то можете сформировать сырочки в пищевой пленке.

4. Отправить в морозильную камеру на 1-2 часа.

5. Когда сырки застыли приготовить глазурь.

6. Расстопит шоколад с маслом в микроволновке или на водяной бане.

7. Сырья достать из формы и сразу украсить сублимированными ягодами.

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