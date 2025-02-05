Домашние ириски, которые вернут в детство: как приготовить вместе с малышами

Ириски – вкусные конфеты, которые дети едят с удовольствием. Какие бы новые сладости ни появлялись в магазинах – ириски остаются популярными у малышей. Приготовить вкусность в домашних условиях вы также сможете очень легко.

Видео дня

Идея приготовления вкусных домашних ирисок для детей опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. В составе только натуральные компоненты.

Ингредиенты:

сгущенка – 1 банка

масло сливочное – 25 г

мускатный орех – 1/2 ч.л.

Способ приготовления:

1. На сковороду вылить сгущенку.

2. Добавить масло сливочное.

3. Варить до состояния, когда масса не прилипнет к рукам.

4. Добавить мускатный орех.

5. Хорошо перемешать.

6. Из горячей массы сформировать конфеты. Чем дольше варить, тем жестче они будут после охлаждения.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: