Домашние ириски, которые вернут в детство: как приготовить вместе с малышами
Ириски – вкусные конфеты, которые дети едят с удовольствием. Какие бы новые сладости ни появлялись в магазинах – ириски остаются популярными у малышей. Приготовить вкусность в домашних условиях вы также сможете очень легко.
Идея приготовления вкусных домашних ирисок для детей опубликована на странице известного украинского шеф-повара Эктора Хименеса-Браво (hectorjimenezbravo) в Instagram. В составе только натуральные компоненты.
Ингредиенты:
- сгущенка – 1 банка
- масло сливочное – 25 г
- мускатный орех – 1/2 ч.л.
Способ приготовления:
1. На сковороду вылить сгущенку.
2. Добавить масло сливочное.
3. Варить до состояния, когда масса не прилипнет к рукам.
4. Добавить мускатный орех.
5. Хорошо перемешать.
6. Из горячей массы сформировать конфеты. Чем дольше варить, тем жестче они будут после охлаждения.
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