Домашние куриные сосиски, которые можно есть даже самым маленьким: рецепт для мам
Сосиски – это блюдо, которое нравится всем детям. Изделия достаточно питательные и простые в приготовлении, но только в том случае, если они сделаны собственноручно из натуральных продуктов.
Идея приготовления домашних куриных сосисок для детей опубликована на странице нутрициолога Елены Сасадеуш ( prukorm.tarilochku ) в Instagram. Можно подать со свежим салатом и любимым нарниром ребенка.
Ингредиенты:
- филе бедра – 400 г (именно с этим мясом сосиски будут очень сочные)
- яйца – 1 шт.
- морковь – 70 г
- кабачок – 100 г
- укроп
- специи – черный перец, паприка, сухой чеснок
Способ приготовления:
1. Филе бедра кусочками выложить в блендер.
2. Добавить яйцо.
3. Натереть морковь. Кабачок порезать кубиками.
4. Положить зелень.
5. Засыпать специи.
6. Все сбить до однородности.
7. Выложить массу в формочку для сосисок.
8. В сковороду налить воду и вскипятить ее.
9. Поставить форму и накрыть крышкой.
10. Готовить на среднем огне 25 минут.
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