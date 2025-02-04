Домашние куриные сосиски, которые можно есть даже самым маленьким: рецепт для мам

Сосиски – это блюдо, которое нравится всем детям. Изделия достаточно питательные и простые в приготовлении, но только в том случае, если они сделаны собственноручно из натуральных продуктов.

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Идея приготовления домашних куриных сосисок для детей опубликована на странице нутрициолога Елены Сасадеуш ( prukorm.tarilochku ) в Instagram. Можно подать со свежим салатом и любимым нарниром ребенка.

Ингредиенты:

филе бедра – 400 г (именно с этим мясом сосиски будут очень сочные)

яйца – 1 шт.

морковь – 70 г

кабачок – 100 г

укроп

специи – черный перец, паприка, сухой чеснок

Способ приготовления:

1. Филе бедра кусочками выложить в блендер.

2. Добавить яйцо.

3. Натереть морковь. Кабачок порезать кубиками.

4. Положить зелень.

5. Засыпать специи.

6. Все сбить до однородности.

7. Выложить массу в формочку для сосисок.

8. В сковороду налить воду и вскипятить ее.

9. Поставить форму и накрыть крышкой.

10. Готовить на среднем огне 25 минут.

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