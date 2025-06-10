Домашние освежающие лимонады для детей: топ-5 рецептов

Лимонад – отличный напиток для того, чтобы освежиться. Особенно детям. Для того, чтобы не покупать напитки в магазине, можно сделать очень вкусные домашние варианты. Для этого используйте вкусные сезонные ягоды и фрукты.

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Редакция FoodOboz делится подборкой простых рецептов лимонадов для детей. С такими напитками малыши смогут комфортно перенести жаркие дни.

1. Клубнично-мятный лимонад с клубникой

Ингредиенты:

1 стакан клубники

1 л негазированной воды

1 лимон

несколько листочков мяты

1 ст.л. меда (по желанию)

Способ приготовления:

1. Клубнику взбить с лимонным соком, мятой и медом.

2. Смешать с водой, охладить.

2. Пузырьковый лимонад с чиа

Ингредиенты:

1 л лимонада (вода + сок лимона + мед)

1 ст.л. семян чиа

кусочки фруктов (клубника, апельсин)

Семена чиа набухают и выглядят как веселые шарики. Это и интересно, и полезно (омега-3, клетчатка).

3. Яблочно-мятный фреш

Ингредиенты:

2 яблока

1/2 лимона

300 мл. воды

мята

немного меда

Способ приготовления:

1. Натереть яблоки или выжать сок.

2. Добавить лимон, мяту, мед и воду.

4. Арбузный бриз

Ингредиенты:

2 стакана арбуза без косточек

0,5 л кокосовой воды или обычной воды

сок половины лайма

Способ приготовления:

1. Взблендеть все вместе и процедить (если надо).

2. Добавить кубики льда.

5. Яблочно-огуречный мохито

Ингредиенты:

0,5 стакана сока яблока

0,5 стакана измельченного огурца

мята

лимон

лед

1 л минеральной воды

Способ приготовления:

1. Огурец измельчить.

2. Смешать все в кувшине.

3. Добавить мяту и лед.

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