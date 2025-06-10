Домашние освежающие лимонады для детей: топ-5 рецептов
Лимонад – отличный напиток для того, чтобы освежиться. Особенно детям. Для того, чтобы не покупать напитки в магазине, можно сделать очень вкусные домашние варианты. Для этого используйте вкусные сезонные ягоды и фрукты.
Редакция FoodOboz делится подборкой простых рецептов лимонадов для детей. С такими напитками малыши смогут комфортно перенести жаркие дни.
1. Клубнично-мятный лимонад с клубникой
Ингредиенты:
- 1 стакан клубники
- 1 л негазированной воды
- 1 лимон
- несколько листочков мяты
- 1 ст.л. меда (по желанию)
Способ приготовления:
1. Клубнику взбить с лимонным соком, мятой и медом.
2. Смешать с водой, охладить.
2. Пузырьковый лимонад с чиа
Ингредиенты:
- 1 л лимонада (вода + сок лимона + мед)
- 1 ст.л. семян чиа
- кусочки фруктов (клубника, апельсин)
Семена чиа набухают и выглядят как веселые шарики. Это и интересно, и полезно (омега-3, клетчатка).
3. Яблочно-мятный фреш
Ингредиенты:
- 2 яблока
- 1/2 лимона
- 300 мл. воды
- мята
- немного меда
Способ приготовления:
1. Натереть яблоки или выжать сок.
2. Добавить лимон, мяту, мед и воду.
4. Арбузный бриз
Ингредиенты:
- 2 стакана арбуза без косточек
- 0,5 л кокосовой воды или обычной воды
- сок половины лайма
Способ приготовления:
1. Взблендеть все вместе и процедить (если надо).
2. Добавить кубики льда.
5. Яблочно-огуречный мохито
Ингредиенты:
- 0,5 стакана сока яблока
- 0,5 стакана измельченного огурца
- мята
- лимон
- лед
- 1 л минеральной воды
Способ приготовления:
1. Огурец измельчить.
2. Смешать все в кувшине.
3. Добавить мяту и лед.
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