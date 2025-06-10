Домашние освежающие лимонады для детей: топ-5 рецептов

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Домашние освежающие лимонады для детей: топ-5 рецептов

Лимонад – отличный напиток для того, чтобы освежиться. Особенно детям. Для того, чтобы не покупать напитки в магазине, можно сделать очень вкусные домашние варианты. Для этого используйте вкусные сезонные ягоды и фрукты.

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Редакция FoodOboz делится подборкой простых рецептов лимонадов для детей. С такими напитками малыши смогут комфортно перенести жаркие дни.

1. Клубнично-мятный лимонад с клубникой

Домашние освежающие лимонады для детей: топ-5 рецептов

Ингредиенты:

  • 1 стакан клубники
  • 1 л негазированной воды
  • 1 лимон
  • несколько листочков мяты
  • 1 ст.л. меда (по желанию)

Способ приготовления:

1. Клубнику взбить с лимонным соком, мятой и медом.

2. Смешать с водой, охладить.

2. Пузырьковый лимонад с чиа

Домашние освежающие лимонады для детей: топ-5 рецептов

Ингредиенты:

  • 1 л лимонада (вода + сок лимона + мед)
  • 1 ст.л. семян чиа
  • кусочки фруктов (клубника, апельсин)

Семена чиа набухают и выглядят как веселые шарики. Это и интересно, и полезно (омега-3, клетчатка).

3. Яблочно-мятный фреш

Домашние освежающие лимонады для детей: топ-5 рецептов

Ингредиенты:

  • 2 яблока
  • 1/2 лимона
  • 300 мл. воды
  • мята
  • немного меда

Способ приготовления:

1. Натереть яблоки или выжать сок.

2. Добавить лимон, мяту, мед и воду.

4. Арбузный бриз

Домашние освежающие лимонады для детей: топ-5 рецептов

Ингредиенты:

  • 2 стакана арбуза без косточек
  • 0,5 л кокосовой воды или обычной воды
  • сок половины лайма

Способ приготовления:

1. Взблендеть все вместе и процедить (если надо).

2. Добавить кубики льда.

5. Яблочно-огуречный мохито

Домашние освежающие лимонады для детей: топ-5 рецептов

Ингредиенты:

  • 0,5 стакана сока яблока
  • 0,5 стакана измельченного огурца
  • мята
  • лимон
  • лед
  • 1 л минеральной воды

Способ приготовления:

1. Огурец измельчить.

2. Смешать все в кувшине.

3. Добавить мяту и лед.

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