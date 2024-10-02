Домашние творожные крекеры для перекуса в школе: понадобится всего 4 ингредиента

Если приготовить вкусные домашние крекеры в домашних условиях, они могут стать отличным вариантом питательного перекуса для ребенка в школу. Для таких снеков вам понадобится всего четыре простых ингредиента. В составе нет никаких усилителей вкуса и консервантов.

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Идея приготовления домашних сырных крекеров для ребенка в школу на перекус опубликована на странице эксперта по детскому питанию Рэйчал Стрелинг (thelunchbox.mama) в Instagram.

Ингредиенты:

мука

масло

твердый сыр

молоко

Способ приготовления домашних творожных крекеров

1. Масло порезать кубиком.

2. Совместить его с маслом.

3. Растереть компоненты руками таким образом, чтобы масса была похожа на панировочные сухари.

4. Добавить натертый сыр.

5. Влить молоко.

6. Все хорошо перемешать, чтобы образовалось творожное тесто

7. Сформировать из него шар.

8. Поставить в холодильник на время для стабилизации.

9. После этого раскатать.

10. Нарезать крекеры с помощью различных формочек. Например, звездочки кружочки или треугольники.

11. Отправить в духовку.

12. После этого полностью охладить и положить ребенку в ланчбокс.

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