Домашние творожные крекеры для перекуса в школе: понадобится всего 4 ингредиента

Екатерина Ягович
Моя столовая
1,4 т.
Домашние творожные крекеры для перекуса в школе: понадобится всего 4 ингредиента

Если приготовить вкусные домашние крекеры в домашних условиях, они могут стать отличным вариантом питательного перекуса для ребенка в школу. Для таких снеков вам понадобится всего четыре простых ингредиента. В составе нет никаких усилителей вкуса и консервантов.

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Идея приготовления домашних сырных крекеров для ребенка в школу на перекус опубликована на странице эксперта по детскому питанию Рэйчал Стрелинг (thelunchbox.mama) в Instagram.

Домашние творожные крекеры для перекуса в школе: понадобится всего 4 ингредиента

Ингредиенты:

  • мука
  • масло
  • твердый сыр
  • молоко

Способ приготовления домашних творожных крекеров

Домашние творожные крекеры для перекуса в школе: понадобится всего 4 ингредиента

1. Масло порезать кубиком.

2. Совместить его с маслом.

Домашние творожные крекеры для перекуса в школе: понадобится всего 4 ингредиента

3. Растереть компоненты руками таким образом, чтобы масса была похожа на панировочные сухари.

4. Добавить натертый сыр.

Домашние творожные крекеры для перекуса в школе: понадобится всего 4 ингредиента

5. Влить молоко.

6. Все хорошо перемешать, чтобы образовалось творожное тесто

Домашние творожные крекеры для перекуса в школе: понадобится всего 4 ингредиента

7. Сформировать из него шар.

8. Поставить в холодильник на время для стабилизации.

Домашние творожные крекеры для перекуса в школе: понадобится всего 4 ингредиента

9. После этого раскатать.

Домашние творожные крекеры для перекуса в школе: понадобится всего 4 ингредиента

10. Нарезать крекеры с помощью различных формочек. Например, звездочки кружочки или треугольники.

Домашние творожные крекеры для перекуса в школе: понадобится всего 4 ингредиента

11. Отправить в духовку.

12. После этого полностью охладить и положить ребенку в ланчбокс.

Домашние творожные крекеры для перекуса в школе: понадобится всего 4 ингредиента

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