Домашние яблочные мишки для детей: как приготовить вкусную и полезную выпечку

Если вы хотите порадовать ребенка интересным и вкусным десертом – приготовьте сладких мишек. Для них вам понадобятся вкусные и сочные яблоки. С ними тесто получится очень пышным и нежным.

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Идея приготовления домашних яблочных мишек для детей опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Это идеальный вариант выпечки для семейного чаепития.

Ингредиенты:

яблоко – 1 среднее

яйцо – 1 шт.

йогурт (или сметана) – 100 г

мука – 3 ст.л.

корица – 0,5 ч.л.

разрыхлитель – щепотка

Способ приготовления:

1. Яйцо взбить с йогуртом, добавить тертое яблоко, муку и все хорошо перемешать.

2. По желанию добавить корицу и разрыхлитель.

3. Еще раз перемешать.

4. Разложить по формочкам.

5. Выпекать в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.

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