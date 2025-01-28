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Домашние яблочные мишки для детей: как приготовить вкусную и полезную выпечку
Если вы хотите порадовать ребенка интересным и вкусным десертом – приготовьте сладких мишек. Для них вам понадобятся вкусные и сочные яблоки. С ними тесто получится очень пышным и нежным.
Идея приготовления домашних яблочных мишек для детей опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Это идеальный вариант выпечки для семейного чаепития.
Ингредиенты:
- яблоко – 1 среднее
- яйцо – 1 шт.
- йогурт (или сметана) – 100 г
- мука – 3 ст.л.
- корица – 0,5 ч.л.
- разрыхлитель – щепотка
Способ приготовления:
1. Яйцо взбить с йогуртом, добавить тертое яблоко, муку и все хорошо перемешать.
2. По желанию добавить корицу и разрыхлитель.
3. Еще раз перемешать.
4. Разложить по формочкам.
5. Выпекать в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.
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