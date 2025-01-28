Домашние яблочные мишки для детей: как приготовить вкусную и полезную выпечку

Екатерина Ягович
Моя столовая
390
Домашние яблочные мишки для детей: как приготовить вкусную и полезную выпечку

Если вы хотите порадовать ребенка интересным и вкусным десертом – приготовьте сладких мишек. Для них вам понадобятся вкусные и сочные яблоки. С ними тесто получится очень пышным и нежным.

Видео дня

Идея приготовления домашних яблочных мишек для детей опубликована на странице фудблогера Елены с ником lavle.mommy в Instagram. Это идеальный вариант выпечки для семейного чаепития.

Домашние яблочные мишки для детей: как приготовить вкусную и полезную выпечку

Ингредиенты:

  • яблоко – 1 среднее
  • яйцо – 1 шт.
  • йогурт (или сметана) – 100 г
  • мука – 3 ст.л.
  • корица – 0,5 ч.л.
  • разрыхлитель – щепотка

Способ приготовления:

Домашние яблочные мишки для детей: как приготовить вкусную и полезную выпечку

1. Яйцо взбить с йогуртом, добавить тертое яблоко, муку и все хорошо перемешать.

Домашние яблочные мишки для детей: как приготовить вкусную и полезную выпечку

2. По желанию добавить корицу и разрыхлитель.

Домашние яблочные мишки для детей: как приготовить вкусную и полезную выпечку

3. Еще раз перемешать.

Домашние яблочные мишки для детей: как приготовить вкусную и полезную выпечку

4. Разложить по формочкам.

Домашние яблочные мишки для детей: как приготовить вкусную и полезную выпечку

5. Выпекать в духовке 25 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктыеда