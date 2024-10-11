Домашний бургер, который легко взять с собой в школу на перекус: пошаговый рецепт
Бургеры все привыкли воспринимать как фастфуд. Но такое блюдо на самом деле может быть максимально полезным, если использовать правильные компоненты. Очень удобно будет дать ребенку с собой в школу.
Идея приготовления домашнего бургера, который можно дать детям с собой в школу, опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram. Вы очень быстро справитесь с таким блюдом.
Ингредиенты:
- круглый лаваш
- говяжьи котлеты
- сыр
- любимый соус
- айсберг
- помидор
- маринованный огурец
- красный лук
- картофель фри (по желанию)
Способ приготовления:
1. Котлеты разморозить и обжарить по бокам до готовности.
2. Сверху выложить творог и дать ему расплавиться.
3. На круглый лаваш выложить котлету с сыром, а с другой – листья салата.
4. Полить их соусом.
5. Сверху выложить помидор, маринованный огурец, лук и картофель фри.
6. Еще раз полить соусом и завернуть.
7. Обжарить бургеры на сковороде по бокам до хрустящей корочки.
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