Домашний бургер, который легко взять с собой в школу на перекус: пошаговый рецепт

Бургеры все привыкли воспринимать как фастфуд. Но такое блюдо на самом деле может быть максимально полезным, если использовать правильные компоненты. Очень удобно будет дать ребенку с собой в школу.

Видео дня

Идея приготовления домашнего бургера, который можно дать детям с собой в школу, опубликована на странице фудблогера Ирины Димитровой (iriska dimitrova) в Instagram. Вы очень быстро справитесь с таким блюдом.

Ингредиенты:

круглый лаваш

говяжьи котлеты

сыр

любимый соус

айсберг

помидор

маринованный огурец

красный лук

картофель фри (по желанию)

Способ приготовления:

1. Котлеты разморозить и обжарить по бокам до готовности.

2. Сверху выложить творог и дать ему расплавиться.

3. На круглый лаваш выложить котлету с сыром, а с другой – листья салата.

4. Полить их соусом.

5. Сверху выложить помидор, маринованный огурец, лук и картофель фри.

6. Еще раз полить соусом и завернуть.

7. Обжарить бургеры на сковороде по бокам до хрустящей корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: