Элементарное домашнее печенье для детей к чаю: можно сделать любую форму

Приготовление домашнего печенья – отличный способ провести время с детьми и обрадовать их вкусным десертом к чаю. Этот простой рецепт позволяет экспериментировать с формами и украшениями, что особенно понравится малышам. Вам не понадобятся сложные ингредиенты или кулинарные навыки, а результат обрадует всю семью.

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Идея приготовления вкусного домашнего печенья для детей опубликована на странице фудблогера kekiklizeytin в Instagram. Звездочки, сердечки, животные – выбирайте форму, которую пожелаете.

Ингредиенты:

мягкое сливочное масло или маргарин – 250 г

сахарная пудра – 1 стакан (за исключением одного пальца от края)

растительное масло – ½ стакана

ванилин – 1 пакетик

мука – 2,5–3 стакана (добавляйте постепенно)

Способ приготовления:

1. В глубокой емкости соедините все ингредиенты и замесите тесто. Оно должно быть эластичным и не прилипать к рукам.

2. Поместите тесто между двумя листами пергаментной бумаги и раскатайте его до желаемой толщины.

3. С помощью формочек вырежьте печенье в виде звездочек, сердечек или других форм.

4. Выложите их на противень, застеленный пергаментом.

5. На каждое печенье можно положить одну несоленую сырую миндалину или другие орешки, чтобы украсить его.

6. Выпекайте печенье в разогретой до 165°C духовке до легкого зарумянивания низа. Это занимает примерно 12-15 минут.

7. После охлаждения печенье можно украсить шоколадом, растопленным на водяной бане, изобразив глаза, рот или другие элементы.

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