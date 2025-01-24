Элементарное домашнее печенье для детей к чаю: можно сделать любую форму

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Элементарное домашнее печенье для детей к чаю: можно сделать любую форму

Приготовление домашнего печенья – отличный способ провести время с детьми и обрадовать их вкусным десертом к чаю. Этот простой рецепт позволяет экспериментировать с формами и украшениями, что особенно понравится малышам. Вам не понадобятся сложные ингредиенты или кулинарные навыки, а результат обрадует всю семью.

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Идея приготовления вкусного домашнего печенья для детей опубликована на странице фудблогера kekiklizeytin в Instagram. Звездочки, сердечки, животные – выбирайте форму, которую пожелаете.

Элементарное домашнее печенье для детей к чаю: можно сделать любую форму

Ингредиенты:

  • мягкое сливочное масло или маргарин – 250 г
  • сахарная пудра – 1 стакан (за исключением одного пальца от края)
  • растительное масло – ½ стакана
  • ванилин – 1 пакетик
  • мука – 2,5–3 стакана (добавляйте постепенно)

Способ приготовления:

Элементарное домашнее печенье для детей к чаю: можно сделать любую форму

1. В глубокой емкости соедините все ингредиенты и замесите тесто. Оно должно быть эластичным и не прилипать к рукам.

2. Поместите тесто между двумя листами пергаментной бумаги и раскатайте его до желаемой толщины.

Элементарное домашнее печенье для детей к чаю: можно сделать любую форму

3. С помощью формочек вырежьте печенье в виде звездочек, сердечек или других форм.

4. Выложите их на противень, застеленный пергаментом.

Элементарное домашнее печенье для детей к чаю: можно сделать любую форму

5. На каждое печенье можно положить одну несоленую сырую миндалину или другие орешки, чтобы украсить его.

6. Выпекайте печенье в разогретой до 165°C духовке до легкого зарумянивания низа. Это занимает примерно 12-15 минут.

Элементарное домашнее печенье для детей к чаю: можно сделать любую форму

7. После охлаждения печенье можно украсить шоколадом, растопленным на водяной бане, изобразив глаза, рот или другие элементы.

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