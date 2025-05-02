Элементарное песочное печенье для детей: выпекается 20 минут

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Элементарное песочное печенье для детей: выпекается 20 минут

Само песочное тесто не требует особой технологии вымешивания и внимания, поэтому для приготовления быстрого печенья к чаю – это идеальный вариант. Особенно уместным такой десерт будет для детей, потому что это гораздо лучше, чем покупать магазинную выпечку.

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Идея приготовления простейшего песочного печенья для детей опубликована на странице фудблогера Марты с ником marta fedoryshyn в Instagram. Понадобится всего четыре ингредиента.

Элементарное песочное печенье для детей: выпекается 20 минут

Ингредиенты:

  • масло – 150 г
  • сахар – 60 г (я взяла тростниковый)
  • мука – 150 г
  • сметана – 1 ст.л.

Способ приготовления:

Элементарное песочное печенье для детей: выпекается 20 минут

1. Миксером взбить масло комнатной температуры с сахаром и сметаной.

2. Добавить брошно.

Элементарное песочное печенье для детей: выпекается 20 минут

3. Отлично перемешать и выслать в холодильник на 20-30 минут.

4. Тесто раскатать на посыпанной мукой поверхности.

Элементарное песочное печенье для детей: выпекается 20 минут

5. Формочками вырезать тесто и переложить на противень.

6. Выпекать 20 минут при температуре 180 градусов.

Элементарное песочное печенье для детей: выпекается 20 минут

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