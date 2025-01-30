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Элементарный банановый кекс для детей к чаю: как приготовить
Банановый кекс – выпечка, которая точно понравится вашим детям. Вам понадобится несколько простых ингредиентов, чтобы приготовить очень нежный и легкий десерт. Можно подавать с чаем, какао или молоком.
Идея приготовления рыхлого бананового кекса для детей к чаю опубликована на странице фудблогера babyfeeding pro в Instagram. Выпечка получается достаточно диетической.
Ингредиенты:
- яйца – 1 шт.
- спелый банан – 1 шт.
- рисовая мука без глютена – 2 ст.л.
- мягкий сыр для детей без наполнителей – 1 шт.
Способ приготовления:
1. Банан разомнуть вилкой или нарезать.
2. Добавить мягкий творог.
3. Немного перемешать.
4. Добавить яйцо, всыпать муку.
5. Еще раз хорошо все перемешать, чтобы масса была однородной.
6. Переложить в форму и выпекать 15-20 минут при температуре 180 г.
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