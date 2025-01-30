Элементарный банановый кекс для детей к чаю: как приготовить

Банановый кекс – выпечка, которая точно понравится вашим детям. Вам понадобится несколько простых ингредиентов, чтобы приготовить очень нежный и легкий десерт. Можно подавать с чаем, какао или молоком.

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Идея приготовления рыхлого бананового кекса для детей к чаю опубликована на странице фудблогера babyfeeding pro в Instagram. Выпечка получается достаточно диетической.

Ингредиенты:

яйца – 1 шт.

спелый банан – 1 шт.

рисовая мука без глютена – 2 ст.л.

мягкий сыр для детей без наполнителей – 1 шт.

Способ приготовления:

1. Банан разомнуть вилкой или нарезать.

2. Добавить мягкий творог.

3. Немного перемешать.

4. Добавить яйцо, всыпать муку.

5. Еще раз хорошо все перемешать, чтобы масса была однородной.

6. Переложить в форму и выпекать 15-20 минут при температуре 180 г.

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