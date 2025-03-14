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Элементарный банановый пирог: приготовьте десерт детям к чаю
Если в холодильнике есть бананы – самое время приготовить из них элементарный пирог. Особенно десерт понравится детям. Блюдо станет отличным дополнением к чаю или какао на завтрак.
Идея приготовления ленивого бананового пирога для детей опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Это именно то, что нужно для занятых мам.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 70 г
- ванильный сахар – 10 г
- щепотка соли
- масло – 50 г
- молоко – 300 мл.
- мука – 200 г
- бананы – 2 шт.
Способ приготовления:
1. Соединить яйца с сахаром, щепоткой соли.
2. Добавить муку, молоко, масло (растопленное).
3. Замешать жидкое тесто.
4. Форму смазать маслом, посыпать сахаром.
5. Выложить бананы, залить тестом.
6. Отправить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.
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