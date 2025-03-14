Элементарный банановый пирог: приготовьте десерт детям к чаю

Если в холодильнике есть бананы – самое время приготовить из них элементарный пирог. Особенно десерт понравится детям. Блюдо станет отличным дополнением к чаю или какао на завтрак.

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Идея приготовления ленивого бананового пирога для детей опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Это именно то, что нужно для занятых мам.

Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 70 г

ванильный сахар – 10 г

щепотка соли

масло – 50 г

молоко – 300 мл.

мука – 200 г

бананы – 2 шт.

Способ приготовления:

1. Соединить яйца с сахаром, щепоткой соли.

2. Добавить муку, молоко, масло (растопленное).

3. Замешать жидкое тесто.

4. Форму смазать маслом, посыпать сахаром.

5. Выложить бананы, залить тестом.

6. Отправить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

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