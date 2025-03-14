Элементарный банановый пирог: приготовьте десерт детям к чаю

Екатерина Ягович
Моя столовая
18
Элементарный банановый пирог: приготовьте десерт детям к чаю

Если в холодильнике есть бананы – самое время приготовить из них элементарный пирог. Особенно десерт понравится детям. Блюдо станет отличным дополнением к чаю или какао на завтрак.

Видео дня

Идея приготовления ленивого бананового пирога для детей опубликована на странице фудблогера с ником maggtasty в Instagram. Это именно то, что нужно для занятых мам.

Элементарный банановый пирог: приготовьте десерт детям к чаю

Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 70 г
  • ванильный сахар – 10 г
  • щепотка соли
  • масло – 50 г
  • молоко – 300 мл.
  • мука – 200 г
  • бананы – 2 шт.

Способ приготовления:

Элементарный банановый пирог: приготовьте десерт детям к чаю

1. Соединить яйца с сахаром, щепоткой соли.

2. Добавить муку, молоко, масло (растопленное).

Элементарный банановый пирог: приготовьте десерт детям к чаю

3. Замешать жидкое тесто.

Элементарный банановый пирог: приготовьте десерт детям к чаю

4. Форму смазать маслом, посыпать сахаром.

Элементарный банановый пирог: приготовьте десерт детям к чаю

5. Выложить бананы, залить тестом.

Элементарный банановый пирог: приготовьте десерт детям к чаю

6. Отправить в разогретую духовку на 40 минут при температуре 180 градусов.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

продуктыеда