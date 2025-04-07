Элементарный Пасхальный десерт, для которого не нужно уметь готовить: детям точно понравится

Сладкие веночки – элеменатрный праздничный десерт, который точно понравится вашим детям. Вы сможете сделать такую вкусность даже в том случае, если совсем не умеете готовить. Понадобится всего три простых ингредиента.

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Идея приготовления сладких Пасхальных венчиков без выпечки для детей опубликована на странице фудблогера kira devis в Instagram. Выпекать ничего не придется.

Ингредиенты:

печенье в виде кренделей

шоколад

разнообразный декор

Способ приготовления:

1. Кренделя выложить ровным кругом.

2. Шоколад растопить.

3. Поместить его в кондитерский мешочек.

4. Полить шоколадом из кондитерского мешка сформированный круг из печенья.

5. Сверху выложить второй слой кренделей.

6. Украсить любым декором. Поставить в морозилку на 20 минут.

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