Элементарный десерт из трех ингредиентов для детей: понадобится желе
Для того, чтобы приготовить очень вкусный и яркий десерт для детей, вам понадобится обычное желе. Можно выбрать любые цвета и просто соединить их с кисломолочным сыром. Все быстро застывает и ничего не придется выпекать.
Идея приготовления желейного десерта из трех ингредиентов для детей опубликована на странице фудблогера Галины Сиротюк (galina.sirotyk) в Instagram. Желе нужно заливать горячей водой.
Ингредиенты:
- желе – 3 шт. (разные вкусы)
- вода горячая – 600 мл. (по 200 мл. на каждое желе)
- творог кисломолочный – 350 г (по 115 гр в каждое желе)
Способ приготовления:
1. Желе разных вкусов высыпать в отдельные емкости.
2. Залить горячей водой.
3. Перемешать и оставить, чтобы оно остыло.
4. Сыр равномерно распределить по каждой тарелочке по желе.
5. Поочередно взбить погружным блендером, чтобы не было комочков.
6. Залить одно желе в форму.
7. Поставить в холодильник, чтобы остыло.
8. Таким образом залить оставшиеся слои.
9. Дать полностью охладиться и нарезать на порционные кусочки.
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