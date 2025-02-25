Элементарный десерт из трех ингредиентов для детей: понадобится желе

Для того, чтобы приготовить очень вкусный и яркий десерт для детей, вам понадобится обычное желе. Можно выбрать любые цвета и просто соединить их с кисломолочным сыром. Все быстро застывает и ничего не придется выпекать.

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Идея приготовления желейного десерта из трех ингредиентов для детей опубликована на странице фудблогера Галины Сиротюк (galina.sirotyk) в Instagram. Желе нужно заливать горячей водой.

Ингредиенты:

желе – 3 шт. (разные вкусы)

вода горячая – 600 мл. (по 200 мл. на каждое желе)

творог кисломолочный – 350 г (по 115 гр в каждое желе)

Способ приготовления:

1. Желе разных вкусов высыпать в отдельные емкости.

2. Залить горячей водой.

3. Перемешать и оставить, чтобы оно остыло.

4. Сыр равномерно распределить по каждой тарелочке по желе.

5. Поочередно взбить погружным блендером, чтобы не было комочков.

6. Залить одно желе в форму.

7. Поставить в холодильник, чтобы остыло.

8. Таким образом залить оставшиеся слои.

9. Дать полностью охладиться и нарезать на порционные кусочки.

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