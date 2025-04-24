Если ваши дети не любят кашу: аутентичный украинский рецепт, который изменит это
Каша "Зозуля" – аутентичное украинское блюдо. Этому рецепту более трехсот лет, и он же стал частью культурного нематериального наследия Украины. Если ваши дети всегда отказывались от каких-либо каш – эта точно понравится.
Как приготовить кашу "Зозуля" для детей рассказала фудблогер Татьяна Шлихтенко (tatyana shlikhtenko) в Instagram. В основе блюда – пшенная крупа.
Ингредиенты:
- пшено – 300 г
- молоко – 1 л
- мак – 75 г
- яйца – 3-4 шт.
- сахар – 90г
- сливочное масло – 100 г
- изюм – 100 г
Способ приготовления:
1. В кастрюлю влить молоко.
2. Пшено очень хорошо помыть и замочить на час.
3. Кашу добавить в молоко и варить 20 мин.
4. Хорошо перемешать.
5. Мак залить кипятком на час.
6. После этого добавить его в кашу.
7. Отдельно смешать 4 яйца с сахаром и влить в кашу.
8. Добавить изюм и перемешать.
9. Добавить щепотку соли и немного сливочного масла.
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