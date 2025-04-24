Если ваши дети не любят кашу: аутентичный украинский рецепт, который изменит это

Екатерина Ягович
Моя столовая
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Если ваши дети не любят кашу: аутентичный украинский рецепт, который изменит это

Каша "Зозуля" – аутентичное украинское блюдо. Этому рецепту более трехсот лет, и он же стал частью культурного нематериального наследия Украины. Если ваши дети всегда отказывались от каких-либо каш – эта точно понравится.

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Как приготовить кашу "Зозуля" для детей рассказала фудблогер Татьяна Шлихтенко (tatyana shlikhtenko) в Instagram. В основе блюда – пшенная крупа.

Если ваши дети не любят кашу: аутентичный украинский рецепт, который изменит это

Ингредиенты:

  • пшено – 300 г
  • молоко – 1 л
  • мак – 75 г
  • яйца – 3-4 шт.
  • сахар – 90г
  • сливочное масло – 100 г
  • изюм – 100 г

Способ приготовления:

Если ваши дети не любят кашу: аутентичный украинский рецепт, который изменит это

1. В кастрюлю влить молоко.

2. Пшено очень хорошо помыть и замочить на час.

Если ваши дети не любят кашу: аутентичный украинский рецепт, который изменит это

3. Кашу добавить в молоко и варить 20 мин.

4. Хорошо перемешать.

Если ваши дети не любят кашу: аутентичный украинский рецепт, который изменит это

5. Мак залить кипятком на час.

6. После этого добавить его в кашу.

Если ваши дети не любят кашу: аутентичный украинский рецепт, который изменит это

7. Отдельно смешать 4 яйца с сахаром и влить в кашу.

8. Добавить изюм и перемешать.

Если ваши дети не любят кашу: аутентичный украинский рецепт, который изменит это

9. Добавить щепотку соли и немного сливочного масла.

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