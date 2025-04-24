Если ваши дети не любят кашу: аутентичный украинский рецепт, который изменит это

Каша "Зозуля" – аутентичное украинское блюдо. Этому рецепту более трехсот лет, и он же стал частью культурного нематериального наследия Украины. Если ваши дети всегда отказывались от каких-либо каш – эта точно понравится.

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Как приготовить кашу "Зозуля" для детей рассказала фудблогер Татьяна Шлихтенко (tatyana shlikhtenko) в Instagram. В основе блюда – пшенная крупа.

Ингредиенты:

пшено – 300 г

молоко – 1 л

мак – 75 г

яйца – 3-4 шт.

сахар – 90г

сливочное масло – 100 г

изюм – 100 г

Способ приготовления:

1. В кастрюлю влить молоко.

2. Пшено очень хорошо помыть и замочить на час.

3. Кашу добавить в молоко и варить 20 мин.

4. Хорошо перемешать.

5. Мак залить кипятком на час.

6. После этого добавить его в кашу.

7. Отдельно смешать 4 яйца с сахаром и влить в кашу.

8. Добавить изюм и перемешать.

9. Добавить щепотку соли и немного сливочного масла.

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